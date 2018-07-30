Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Mesut Özil'e destek!

Hürriyet'te yayınlanan yazısının bir bölümünü Mesut Özil'e ayıran Prof. Dr. İlber Ortaylı, şu sözleri dile getirdi:

"Alman milli takımının Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil hepimizin malumu, çok onurlu bir protestoyla takımının üniformasını çıkardı.

Konuşması fevkalade, nitelikli ve düzeyliydi.

Herhalde bu derecede efendice ve düzgün konuşan bir insanın Alman toplumuna uyum sorunu olduğunu belirten söylemlere tavuklar bile güler.

Maalesef Alman politikacılar ve özellikle Özil’in idari yönden en yüksek amiri olan Reinhard Grindel gibileri bu 'tavukları güldürecek' tutumu sergilediler."