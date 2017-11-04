Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Prof. Dr. Koçyiğit: Bodrum'da yakın gelecekte büyük deprem beklemiyoruz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit, Bodrum ilçesinde yakın gelecekte büyük bir depremin beklenmediğini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Koçyiğit, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde düzenlenen "Bodrum Yarımadası Depremselliği, Deprem Gerçeği ve Deprem Kaynakları" konulu konferansta, 21 Temmuz'da yaşanan deprem ve ardından devam eden artçı sarsıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bodrum'un 4'te 3'ünün kaya üzerinde bulunduğunu ve zemin açısından çok şanslı bir yer olduğunu belirten Koçyiğit, ilçenin 21 Temmuz'daki depremden, az katlı yapılar sayesinde çok fazla etkilenmediğini söyledi. Koçyiğit, "Ana depremin kaynağının deniz içinde olması, Bodrum'a çok yakın olmaması ve fayın İstanköy'e (KOS) doğru eğik olması nedeniyle Bodrum'da bu anlamda olumsuz bir şey yaşanmamıştır." dedi.

Sadece denizde değil karada da fayların olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Karadaki faylar en fazla 5,5 veya 6 büyüklüğünde deprem yaratabilir. Daha büyük deprem yaratmaz ama onların çok azı etkilenmiş, tetiklenmiş. Ana depreme bağlı olarak, yakın gelecekte bu bölgede daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Enerjinin büyük bir kısmı göç etti. Hem ana kaynaktan çıktı hem yakın civardaki faylar onu kullanıp küçük deprem yarattı. Enerji yüzde 90 oranında kullanıldı."

Bölgede zayıf bazı zeminlerin de bulunduğuna işaret eden Koçyiğit, bu parseller üzerinde de mikro ölçekte çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Koçyiğit, yaklaşık 3 saat süren konferansta, Bodrum Yarımadası'ndan geçen faylar ve son durumlarına ilişkin olarak slaytlarla bilgi verdi.

Konferansı Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, AFAD, AKUT, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleriyle çok sayıda vatandaş izledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik terör örgütü PKK grubunu yerle bir etti

Mehmetçik terör örgütü PKK grubunu yerle bir etti

Ankara'nın yeni belediye başkanı Mustafa Tuna mı olacak? İşte o isimler

Ankara'nın yeni belediye başkanı Mustafa Tuna mı olacak? İşte o isimler

Sosyal medyanın diline düşenler

Sosyal medyanın diline düşenler

Kemal Sunal'ın bu filmlerinde gözden kaçan hatalar

Kemal Sunal'ın bu filmlerinde gözden kaçan hatalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA