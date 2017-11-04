Prof. Dr. Koçyiğit: Bodrum'da yakın gelecekte büyük deprem beklemiyoruz

Koçyiğit, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde düzenlenen "Bodrum Yarımadası Depremselliği, Deprem Gerçeği ve Deprem Kaynakları" konulu konferansta, 21 Temmuz'da yaşanan deprem ve ardından devam eden artçı sarsıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bodrum'un 4'te 3'ünün kaya üzerinde bulunduğunu ve zemin açısından çok şanslı bir yer olduğunu belirten Koçyiğit, ilçenin 21 Temmuz'daki depremden, az katlı yapılar sayesinde çok fazla etkilenmediğini söyledi. Koçyiğit, "Ana depremin kaynağının deniz içinde olması, Bodrum'a çok yakın olmaması ve fayın İstanköy'e (KOS) doğru eğik olması nedeniyle Bodrum'da bu anlamda olumsuz bir şey yaşanmamıştır." dedi.

Sadece denizde değil karada da fayların olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Karadaki faylar en fazla 5,5 veya 6 büyüklüğünde deprem yaratabilir. Daha büyük deprem yaratmaz ama onların çok azı etkilenmiş, tetiklenmiş. Ana depreme bağlı olarak, yakın gelecekte bu bölgede daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Enerjinin büyük bir kısmı göç etti. Hem ana kaynaktan çıktı hem yakın civardaki faylar onu kullanıp küçük deprem yarattı. Enerji yüzde 90 oranında kullanıldı."

Bölgede zayıf bazı zeminlerin de bulunduğuna işaret eden Koçyiğit, bu parseller üzerinde de mikro ölçekte çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Koçyiğit, yaklaşık 3 saat süren konferansta, Bodrum Yarımadası'ndan geçen faylar ve son durumlarına ilişkin olarak slaytlarla bilgi verdi.

Konferansı Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, AFAD, AKUT, Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleriyle çok sayıda vatandaş izledi.