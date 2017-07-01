Prof. Dr.Ögel: Bonzainin esrara göre etkisi 90 kat daha fazla

Ögel, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, bonzainin Türkiye'de yaklaşık 500 bin kişi tarafından kullanıldığının tahmin edilmekte olduğunu belirtti. Bunun bazı araştırmalara göre Türkiye nüfusunun yüzde 0,625’inin bonzai kullandığı anlamına geldiğini aktaran Ögel, "Bu dehşet verici, ürkütücü ve acil önlemler alınmasını gerektiren bir rakam" yorumunu yaptı.

Ögel, bonzainin 2011 yılında yasadışı maddeler sınıfına alındığını ancak yasadışı bir şekilde uyuşturucu olarak üretiminin sürdüğünü dile getirdi. Doğal bir uyuşturucuymuş gibi piyasaya sürülen bonzainin esrara göre etkisinin 90 kat daha fazla olduğunu dile getiren Ögel, bu nedenle ölümlere yol açabildiğini, çok ucuz fiyatlara satılıyor olması nedeniyle de kullanımının gün geçtikçe arttığını vurguladı.

Bonzainin bir bitki değil, esrara benzer etkileri olan psikoaktif bir madde olduğunu kaydeden Ögel, bonzainin kurutulup parçalanmış çeşitli bitkilere birtakım kimyasallar püskürtülmesiyle elde edilen sentetik kannabinoid grubuna ait uyuşturucu bir madde olduğunu belirtti.

Ögel, bonzainin alındığı takdirde vücutta baş dönmesi, eşgüdüm kaybı, uyuşma, ileriye dönük hafıza yitimi gibi yan etkilerinin ortaya çıkabildiğini ifade etti. Sıklıkla çarpıntı ve hipertansiyon saptanmakla birlikte, bonzai karıs?ımının içerisindeki maddelerin cinsine, kullanım miktarına ve bireysel değişkenlere bag?lı olarak: ateş yükselmesi, hızlı nefes alma, terleme, elektrolit dengesizlikleri, kalp krizi, epileptik nöbet, akut böbrek yetmezlig?i, akut görme kaybı, solunum depresyonu, bilinç kapanması, pankreas iltihabı, karacig?er ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaların görülebilmekte olduğunu bildiren Ögel, kan basıncındaki ani-hızlı yükseliş ile kalp hızındaki artış nedeniyle ölümcül olabildiğini aktardı.

"Bonzai kullanımının tedavisi vardır"

Bonzainin beyinde bellek ve keyif alanını etkilediğini, beynin beslenme ile ilgili bölgesini, muhakeme etme, davranışları belirleme bölgesi olan frontal bölgeyi de uyuşturduğunu dile getiren Ögel, şunları kaydetti:

"Bu nedenle televizyonlarda ya da sokakta bonzai alan kişilerin davranışlarını yönetemediğine, bilinç dışı hareketlerine, geçici felç hallerine, baygınlıklarına ve hatta koma durumlarına şahit oluyorsunuz. Ülkemizde eroin kadar ölümlere neden olabiliyor. 2014 yılında meydana gelen 400 ölüm vakasının önemli bir kısmı bonzai nedeniyle olduğu gözlemlenmiştir. Kullanıcıların çoğunluğunu gençlerin oluşturmasının nedeni ucuz olması ve kolay ulaşabilmeleri. Arkadaş çevrelerinde kendilerine ücretsiz ikram edilerek alıştırılmaları.

Kullanım yaşı ortaokul düzeyinde. Kullanımının bırakılmasının akabinde; huzursuzluk, uykusuzluk, anksiyete bozukluğu, kusma, karın ağrısı, uyuşukluk, çarpıntı, sinirlilik, uykusuzluk, iştahsızlık, göz kızarıklığı, baş ağrısı, kas ağrıları, titreme ve ishal görülebiliyor. Bunların hepsi bonzai kullanımından çok çok daha kolay tedavi edilebilir şeyler. Gençlerimizi ve ailelerini uyarıyoruz. Lütfen uzak durun, merak etmeyin, teklif edilirse kabul etmeyin, denemeyin, kullanmayın. Bonzai kullanımının tedavisi vardır. Bununla ilgili artık yeterli deneyimlerimiz var. Yeter ki destek isteyin."