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Profesyonel ordu desteği alındığı tespit edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ele geçirilirken, teröristler tarafından kullanılan 90 santim duvar kalınlığı bulunan silindir biçimindeki mevziler görüntülendi.

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Burseya Dağı'na düzenlenen operasyon sonrasında bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman personelleri tarafından PKK ve PYD'li teröristlerin 90 santimlik duvar kalınlığı olan silindir biçimindeki mevziinin içi görüntülendi. Görüntülerden de anlaşıldığı gibi mevzilerin inşası için profesyonel ordu desteği alındığı ve öncesinde bir alt yapı çalışmalarının olduğu tespit edildi.

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