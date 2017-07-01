Projesi olanlara milyonlarca hibe desteği

Türkiye’de kalkınmaya büyük faydası olan ve iş kurmak isteyip de elinde de projesi olanlara hibe desteği de sağlayan IPARD, AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan katılım öncesi yardım aracının kırsal kalkınma bileşenidir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliği'nin aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturduğu katılım öncesi yardım aracı, kırsal kalkınma programını (IPARD-I1) uygulamak üzere kumlan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur.

12 Haziran 2017 tarihinde IPARD 2İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkan TKDK 103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar kapsamında destek almak üzere yapılacak başvurular için hibe desteği sağlayacaktır. Bu Çağrı ilanı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu'dur. Bu destek "Kamu Katkısı" olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır. TKDK Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü ve Ankara İl Koordinatörü Ülkü Altundiş Yıldız, Tanış Ankara'ya IPARD programları hakkında bilgilendirmede bulundu. TKDK'nın amacının küçük ve orta ölçekli işletmeleri Avrupa Birliği Standartlarına uygun hale dönüştürebilmek, kırsaldaki göçü engellemek bunun yanısıra istihdamı da arttırmak olduğunu dile getiren Yıldız; "Kurum olarak 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar ve 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme olmak üzere 3 ayrı ana başlıkta desteğimiz bulunmaktadır" dedi.

12 Haziran 2017 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanının yayınlandığını söyleyen Yıldız; "İkinci Başvuru Çağrı İlanında sadece 103Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlara yönelik başvurular kabul edilecektir. İşleme paketleme ve soğuk hava depoları bunlardan bazılarıdır" diye konuştu.

29 PROJEYE HİBE DESTEĞİ

Proje için yapılacak harcamalar TKDK resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayınlanan uygun harcamalar listesinde detaylı olarak yer aldığını hatırlatan Yıldız, "Ödemeler yapıldıktan sonra da incelemelerimiz devam ediyor. Başvuru sahipleri son ödemelerini aldıktan sonra 5 yıl süre bize verdiği sözü tutmak zorundalar. Yatırım yaptıktan sonra ben bu yatırımı bırakacağım başka yatırım yapacağım deme şansları yok, örneğin süt projesi ile başladıysa 5 yıl devam etmek durumundadır. Sürdürebilir projelerin hayata geçirilmesi için bu şartları koyuyoruz. Gerçekten üretim yapabilecek, istihdama katkı sağlayabilecek projelerle çalışma yürütmek amaçlarımız arasındadır." diyerek programa ilişkin genel açıklamalarda bulundu. Yıldız, şunları kaydetti: "IPARD 2- Birinci Başvuru Çağrı döneminde Ankara İl Koordinatörlüğüne 347 adet başvuru yapıldı. Bu projelerden 29 başvuru sahibi TKDK ile sözleşme imzalamaya hak kazandı. Türkiye genelinde ise 10 bine yakın proje başvurusu alındı. Başvurunun bu kadar çok olması sebebiyle sıralama kriterleri uygulandı ve incelemeler sonucunda uygun olarak merkeze gönderilen projelerin birçoğu sıralama kriterleri sonucunda reddedildi. Sıralama kriterleriyle ilgili başvuru çağrı rehberlerim izde detaylı bilgi bulunmaktadır. Bu kriterler büyük önem arz etmektedir. Bize başvuru yapacak yatırımcıların öncelikle sıralama kriterleriyle projelerini değerlendirip ona göre bir çalışma yapmalarını tavsiye ederim"

BAŞVURU SAYISINI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

YILDIZ, "103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbiri kapsamında gerçekleştirilecek projelerin daha kapsamlı ve entegre tesisleri içermekte olup, IPARD 2- Birinci Başvuru Çağrı döneminde 103 tedbirine yönelik Ankara il Koordinatörlüğüne 8 adet olmak üzere Türkiye genelinde toplam 135 adet proje başvurusu yapıldı. IPARD 2- İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında yapılacak olan tanıtım faaliyetleri ile Ankara Ticaret Odası ve bazı Sivil Toplum Kuruluşları ile görüşmeler yapacağız.

Gerçek anlamda yatırım yapacak başvuru sahiplerine ulaşarak başvuru sayısını arttırmayı hedefliyoruz. 103 tedbiri için hibe tutarı maksimum 3 milyon Avro ve uygun harcamaların yüzde 50'si hibe olarak başvuru sahiplerine verilecektir.6-28 Eylül 2017 arasında projeleri kabul etmeye başlayacağız.

Gerçekten yatırım yapmak isteyecek yatırımcıları Koordinatörlüğümüze davet ediyoruz. Gerekli ve doğru bilgileri bizden alabilirler. Yatırımcılar projenin her aşamasını kurgulayıp sadece hayata geçirme aşamasında bize başvuru yapıyorlar. Projenin yapım işi, makine-ekipman ve genel harcamalarına destek veriyoruz" diye ifade etti.

Örnek yatırımcı

IPARD 2- Birinci Başvuru Çağrı döneminde Ankara'da 29 proje TKDK ile sözleşme imzalama hak kazandığını belirten Yıldız, "Bu projelerin toplam yatırım tutarı ise 36 milyon lira oldu. İlk kez IPARD 2Birinci Başvuru Çağrı döneminde desteklenmeye başlanan yenilenebilir enerji sektörü kapsamında Ankara İl Koordinatörlüğüne sunulan projelerden 4 tanesi sözleşme imzalamaya hak kazandı." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: " Yenilenebilir enerji sektörüne ait projelerden bir tanesi de bugün imzalayacağımız Rümeysa Yılmaz tarafından sunulan projedir. Projenin toplam uygun harcama tutarı yaklaşık 1 buçuk milyondur. TKDK bu tutarın 961 bin lirasını yatırım sonunda hibe olarak verecektir."

Genel olarak yatırımlarda kadın ve genç girişimcilere öncelik tanındığını ifade eden Yıldız, "65 yaşa kadar olan başvuru sahipleri desteklerimizden yararlanmak için bize başvuru yapabilir. Kadın ve genç yatırımcılara pozitif bir ayrımcılık var" dedi. IPARD 2- Birinci Başvuru Çağrı döneminde yenilenebilir enerji sektörü kapsamında destek alan Rümeysa Yılmaz sözleşme imzalayarak TKDK Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü ve Ankara İl Koordinatörü Ülkü Atundiş Yıldız tarafından takdim edildi.

Güneş enerjisinde hibe desteği alan ilk proje

IPARD 1 programı kapsamında güneş enerjisi projesine destek alan Rümeysa Yılmaz sözleşmesi imzalanarak TKDK Ankara İl Koodönatörü Ülkü Atundiş Yıldız tarafından takdim edildi.

RÜMEYSA Yılmaz güneş enerjisi projesi hakkında Tanış ANKARA'ya bilgi verdi. Yılmaz, bu sene Sosyoloji bölümünden mezun olduğunu öğrencilik döneminde amcasının desteği ile bu projeye hazırladığını söyleyerek şunları anlattı: "Türkiye'yi kalkındırmaktan öte sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorum. Avrupa Birliği'nin istemiş olduğu standartlara uygun güneş enerjisi üretiyoruz ama geleceğe çocuklarımıza dair yenilenebilir enerjiyi kullandıkça daha iyi bir dünya bırakacağımızı düşünüyorum" dedi.

Yılmaz, "Projeden bahsedecek olursak tamamen güneş alabilir bir arsa üzerine fotovoltaik ekranlar koyuyoruz. Bu ekranlar güneş ışığını alarak elektrik enerjisin çeviriyor. Bunu invetörle birlikte ana haltere iletiyorsunuz ve elektrik üretimi gerçekleşmiş oluyor. Bu enerjiyi ister devlete ister firmalara satabilirsiniz. Yenilenebilir enerji üretiyorsunuz başka bir şeye bağlı olmadan. Bu tesis Çubuk Eğriekin'de kurulacak. Bu proje daha öncede yapıldı fakat ilk kez TKDK destekli bir tesis olacak" şeklinde konuştu.

Projenin tamamı 2017 yılının sonuna kadar bitmiş olacağını dil getiren Yılmaz, proje fikrinin nasıl çıktığı konusunda şunları aktardı: "Bu fikir aile ortamında konuşarak çıktı. TKDK'nın projelere destek verdiğini öğrendim. Bende sürekli ülkemiz yararına neler yapabilirim diye düşünürken bu fikir ortaya çıktı. Güneş enerjisi okuduğum bölüm ile alakalı değil ama sosyal sorumluluk projelerini düşündüğümde enerjiyi yok ediyoruz" diyerek sözlerine devam etti: "Bilim insanları dünyanın 25 yıllık ömrü kaldığını söylüyorlar. Bunları duyunca güneş enerjisi konusuna yöneldim. İlla büyük projelerle bunu yapalım değil evlerin çatısına kurularak da bu enerjiyi kullanabilirler" dedi.