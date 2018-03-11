PTT, bankacılık ve lojistik hizmetiyle Cerablus halkının yanında

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hayatın normalleşmesi çalışmaları sürerken, PTT de Suriye'de açtığı şubelerle bölge halkına hizmet sunuyor.



Bu kapsamda açılan ilk şube olan PTT Cerablus Şubesi, Kasım 2017'den beri bölgede görev alan Türk askeri yanında, yerel halka da hizmet veriyor. PTT şubesi, Suriye halkının her türlü banka, lojistik ve posta ihtiyacını gideriyor.



PTT Cerablus şubesinden, bölgede hizmet veren Maarif Vakfı öğretmen ve çalışanları ile yerel polis gücünün de maaş ödemeleri yapılıyor.



Günlük para ve kargo trafiği



PTT şubesinde, Türkiye ve Cerablus arasındaki posta ve kargo hareketleri de sağlanıyor. Bu anlamda, akrabalarının büyük bölümü Türkiye'de olan Suriye halkının da önemli bir ihtiyacı gideriliyor. Günlük olarak Türkiye ile Cerablus arasında para ve kargo trafiği sağlanıyor. Şube, Gaziantep'in bir ilçesinde hizmet verir gibi para transferi gerçekleştiriyor, havaleler, aynı anda Türkiye'ye ulaşıyor. Kargo işlemleri gün ya da günler içinde tamamlanıyor.



Suriye halkı, PTT'nin tüm hizmetlerine büyük ilgi gösteriyor. PTT'nin Cerablus şubesindeki işlemlerde Türkiye'deki ücret tarifesi uygulanıyor.



Başbakan kargo göndermişti



Başbakan Binali Yıldırım da ocak ayında Cerablus'taki yetim çocuklara ulaştırılmak üzere PTT aracılığıyla hediye paketleri yollamıştı. Şubenin kargo hizmeti de Yıldırım'ın gönderdiği kargo ile başlamıştı.