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PTT dünyanın 7'nci büyük lojistik şirketi

PTT Genel Müdürü Bozgeyik, 'PTT, dünyada 2017 yılı sonu itibarıyla posta teşkilatları içinde 7'nci sıraya yükselmiş lojistik şirkettir.' dedi.

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PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Samsun'daki bir otelde düzenlenen 2018 Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı'nda, PTT'nin Türkiye'nin istihdamına katkıda bulunduğunu söyledi.

Milletin koşulsuz yanında olduklarına işaret eden Bozgeyik, "Devletinin ve milletinin yanında olan bu kuruluş, her zaman devletinden ve milletinden en büyük desteği görmüştür. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız ve Bakanımızın gayret ve destekleri, onların koymuş oldukları hedefler doğrultusunda yürüyen, dünya markası olma yolunda emin adımlar atmış, hedeflerini tek tek kusursuz şekilde gerçekleştirerek dev bir şirket var." ifadelerini kullandı.

"Dünyada posta birliğine yön veren bir kuruluş var"

PTT'nin sadece mektup götüren kuruluş olmaktan çıktığına dikkati çeken Bozgeyik, bankacılık, posta ve kargo faaliyetleri, lojistik hizmetleri yaptıklarını anlattı.

"PTT büyük bir holding olma yolunda emin adımlarla yürüyor." diyen Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"e-ticaret yapıyoruz. 250'nin üzerindeki iş ve işlemleri gerçekleştiren bir posta teşkilatımız var. Uluslararası arenada Türkiye ve dünyayı temsil eden Dünya Posta Birliği Başkanlığını yürüten teşkilat var. Burada uluslararası çalışmaları yönlendiren ve dünyada posta birliğine yön veren bir kuruluş var. Son iki yıldır yapmış olduğu hamlelerle işletmeler kuran, dünyanın bir ilkini gerçekleştirip Dünya Posta Katılım Bankasını kurmaya çalışan, sigorta alanında dünyanın en büyük şirketleri ile iş birliği yaparak sigortacılık alanına giren, teknoloji alanına giren ve işletmelerini kuran holding yapısını kuran güçlü bir yapıya dönüştü."

Bozgeyik, PTT'nin her yıl büyümeye devam ettiğinin altını çizerek, "2016 yılını kar ile kapatan, 2017 yılını daha büyük kar ile kapatan, her yıl postacılık alanındaki karımızı yüzde 50 artırıp bankacılık alanında en az o kadar kar eden, e-ticarette yüzde 300 büyüyen, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şirket olduk. Bu şirket milletimizin eseri. Gece gündüz çalışan 40 bin kişilik ordu olan bir şirket. PTT, dünyada 2017 yılı sonu itibarıyla posta teşkilatları içinde 7'nci sıraya yükselmiş lojistik şirkettir." değerlendirmesinde bulundu.

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