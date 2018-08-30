PTT sınav sonuçları açıklandı mı 2018 GAZİSEM PTT personel alımı yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı

PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 PTT yazılı sınav sonuçları açıklandı mı? PTT personel memur alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? PTT sınav sonuçları saat kaçta açıklanır 2018 PTT personel alımı sınav sonuçları nasıl sorgulanacak? PTT personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? 12 Ağustos PTT personel alımı sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? GAZİSEM PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, GAZİSEM PTT sınav sonuç bilgisi erişimi haberimizde olacak. Binlerce adayın PTT bünyesine girmek için girdiği PTT yazılı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. PTT sınav sonuçlarına göre sınavdan 60 ve 70 puan üstü alanlar başarılı sayılacak. PTT bünyesinde çalışmak için sınava giren binlerce kişi şimdi de PTT sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. PTT sınav sonuç bilgisi GAZİSEM sonuç sayfası ile birlikte haberimizde olacak. PTT sınav sonuçlarından öğrencilerin en az 60 ve 70 puan arasında alması gerekiyor. PTT sınav sonuç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT’nin internet adresi ya da Gazisem üzerinden ilan edilecek. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Sınav sonuçları hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz. Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir. 12 Ağustos'ta düzenlenen PTT sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. 2018/1 PTT yazılı sınav soruları ve cevapları açıklandı. Sınav soruları ve cevaplarının yanı sıra, adayların ilgili PTT yazılı sınavdan kaç puan aldıklarını gösteren sınav sonuçlarının sorgulanma ekranının ne zaman duyurulacağı henüz bilinmiyor. PTT bünyesinde istihdam edilmek üzere gişe memuru, büro memuru ve dağıtıcı gibi birçok pozisyonda memur alımı yapılacak. PTT tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan 5 bin personel alımı için detayları yayımlayan kurum, adaylarda aranan koşullar hakkında bilgi verdi. Gişe görevlisi, postacı ve birçok alanda gerçekleştirilecek olan PTT personel alımı için 12 Ağustos'ta düzenlenen sınav sonuçları merakla bekleniyor. Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirildi. Personel alımına yoğun bir ilginin yaşandığı PTT personel alımında, yazılı sınavlar 12 Ağustos tarihinde 17 merkezde tamamlanmıştı. PTT yazılı ınav sonuçları http://ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır. İşte son açıklama ve detayları

PTT bünyesinde çeşitli branşlara yapılacak personel alımı için, 12 Ağustos’ta yazılı sınava giren adaylar sınavın üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması üzerine, PTT yazılı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 17 farklı merkezde, bin 623 postacı, 200 tekniker, 2 bin 625 gişe personeli, 82 avukat, 470 mühendis alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçlarının, ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu

PTT sınav sonuç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT’nin internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçları hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.



Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.



SONUÇ İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK: Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.



GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN: Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacak. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.



KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR: Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.







SINAV SORULARI YAYIMLANDI



PTT sınav sorularının yayınlanmasının ardından adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



PTT 5 bin personel alımı için 12 Ağustos Pazar günü yapılan sınavın giriş belgeleri, 2 Ağustos 2018 tarihinde http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinde ilan edilmişti ve adayların cep telefonlarına gönderilmişti. Adaylar sınav giriş belgelerini belirlenen tarihten itibaren http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden temin edebilmişlerdi.



Şirketimizin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen yapılan Avukat, Mimar, Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Harita), PTT Uzman Yardımcısı, PTT Uzman Yardımcısı ( Hukuk, Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık), Tekniker (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Matbaacılık, Teknik Ressam, Metal İşleri, Harita), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik, PTT’de Çalışan Firma Elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) yazılı sınavları, Gazi Üniversitesi tarafından yapıldı.



Mayıs ayında PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) tarafından duyurusu yapılan 5 bin personel alımı için başvurular tamamlanmıştı. Başvuruların ardından Gazi Üniversitesi tarafından 17 merkezde gerçekleştirilen PTT yazılı sınavı, 12 Ağustos Pazar günü yapılmıştı.



PTT'den yapılan duyuruda 2018 1 personel alımıyla ilgili, "Şirketimizin 2018/1 personel alımına başvuran bazı adayların yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücretini yatırdığı, bazılarının da ilanda belirtilen şartları taşımadıkları halde sınav ücretini yatırıp sınava başvurmadığı tespit edilmiştir. Yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücreti yatıran adaylar ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde sınav ücreti yatıranlardan başvuru yapmayan adayların sınav ücretleri PTT Merkezi ve Şubelerinden 01 Haziran 2018 - 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında iade edilecektir.



Yazılı sınavlar, 12.08.2018 tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olup; sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanacaktır.



Yazılı sınav yeri, tarihi ve saati 02.08.2018 tarihinde http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve adayların cep telefonlarına gönderilecektir.



Adaylar sınav giriş belgelerini 02.08.2018 tarihinden itibaren http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden temin edeceklerdir.



Sınava girişlerde kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirmelerin yapılabilmesi için sınava girecek adaylar sınav başlama saatinden en az 30 dakika öncesinde sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.



Sınava girişte adaylar, Üniversite tarafından hazırlanmış olan Sınav Giriş Belgesi, T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) ile yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi getireceklerdir.



Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.



Sınavda soru kitapçığı ve optik formlar üzerindeki bilgiler her aday için kodlanmış olarak adaylara dağıtılacaktır.



Adaylar sınava alınırken; yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir.



Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonunda hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 10 dakika kala sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacaktır.



Aday, cevap kağıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.



Sınava giren bütün adaylar için puan hesaplamasında (Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100) formülü kullanılacak ve yazılı sınav puanı buna göre hesaplanacak olup sınav puanında herhangi bir yuvarlama yapılmayacaktır.



Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Hatalı soru/sorular çıkması halinde, ilgili soru/sorular iptal edilerek, iptal edilen soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılacaktır.





Sınavda 100 (yüz) soruluk çoktan seçmeli (beş seçenekli) testlerden oluşan ve A-B şeklinde hazırlanacak olan soru kitapçıkları kullanılacaktır.



Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümündeki A seçeneğini, B kitapçığını kullanıyorsa B seçeneğini işaretleyecektir. Adaylar cevaplarını cevap kağıdının ilgili seçeneğini bularak taşırmadan işaretleyecektir.



Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır.



Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.



Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kağıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.



Sınav esnasında kopya çekildiğinin tespit edilmesi veya bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.



Sınav bitiminden sonra adaylar soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine şahsen teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır. Teslim edilmeyen evrak nedeniyle adayın sınavı geçersiz sayılacak ve aday hakkında yasal işlem başlatılacaktır.



Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.



Sınav soruları ve cevap anahtarı 14.08.2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.



Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.



Yapılacak itirazlarda adayların;



T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasını yer aldığı bir dilekçe olmalıdır,



İtiraz Ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır,



İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır,



İtirazlar sınav takviminde belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.



Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.



Sınav sonuçları http://ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.



Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile yazılı sınav sonucunun yayınlandığı günü takip eden yedi gün içinde gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlarda 23 üncü maddede belirtilen hususlara uymak zorundadır.

PTT AŞ bünyesine, bin 623 postacı, 200 tekniker, 2 bin 625 gişe personeli, 82 avukat, 470 mühendis alımı için sınav başvuruları 21 Mayıs'ta sona erecek. Alınması planan bin 623 postacının, bini adaylardan 623'ü taşeronlardan, 2 bin 625 gişe personelinin de 2 bin 25'i adaylardan 600'ü taşeronlar arasından seçilecek.



Aylardır beklenen alım haberi PTT tarafından nihayet açıklandı. Yüz binlerce adayın başvurması beklenen PTT'ye sözleşmeli memur personel alımı ile ilgili resmi ilan yayınlandı. PTT'ye Gişe ve Büro Görevlisi, PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi), PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk), PTT Uzman Yardımcısı, Mühendis, Mimar, Avukat, Postacı, Postacı (Firma elemanı) alanlarında personel alımı yapılacaktır. Başvurular 5 gün içerisinde tamamlanacak ve gerekli şartları taşıyan adaylar arasından atamalar gerçekleştirilecektir. Postacı, lojistik gişe memuru, tahsilat memuru gibi birçok alanda alım yapacak olan PTT, bu alımlarda KPSS şartı aramayacak.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yaptığı açıklama PTT'de görev almak isteyen, iş arayan binlerce adayın umudu haline geldi. Bakan yaptığı açıklamada 5 bin kişinin PTT kadrolarına katılacağını ve önemli bir istihdam sağlayacaklarını bildirdi. Bu durum iş arayan ve sınavlara giren binlerce adayın heyecanlanmasına ve araştırmalar yapmasına sebep oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu ay PTT'ye 5 bin kişinin alımı ile ilgili çalışmalara başlanacağının müjdesini vermişti. Bakan Ahmet ARSLAN'ın önümüzdeki aydan itibaren gibi bir cümle kullanması adayların kafasında belli tarihlerin oluşmasını sağlamıştı.



Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecektir.



Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.



PTT memur alımları artık iki farklı şekilde yapılacak. İlgili yönetmelikte yer alan hükümlere göre daha önce yapıldığı şekilde memur alımı yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınavla alınacak. Bu sınavı PTT uygulayacak. Elde edilen bilgilere göre özellikle 2018 ile 2020 yılları arasında PTT gerek teknoloji, gerekse dağıtım alanında büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Personel ihtiyacının giderilmesi, nitelikli personel istihdamı için yeni yönetmelik çalışmaları devam ederken, öte yandan 2023 yılına kadar 40 bin olan personel sayısının 100 bine çıkarılması hedefleniyor.



Alımların ne zaman hangi yolla yapılacağı başvuruların ne zaman başlayacağı gibi konular yayınlanan ilan ile netleşti.





"POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ 2018/1 PERSONEL ALIM İLANI



POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ



2018/1 PERSONEL ALIM İLANI



Şirketimizin Merkez ve Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın



Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.



GENEL ŞARTLAR



a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.



b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.



NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.



c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.



ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.



d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,



e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.



f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.



g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.



ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).



h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.



ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.



i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.



j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.



ÖZEL ŞARTLAR



1)Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.



2)Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.



3)Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.



4)Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.



5)2018/1 personel alımında;



a)Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;



1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)



2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,



3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



b)Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;



1)Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)



2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



c)Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;



1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,



2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



d)PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;



1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,



2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



e)PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) pozisyonuna başvurabilmek için;



1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)



2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



f)PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonuna başvurabilmek için;



1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,



2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



g)PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvurabilmek için;



1)Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,



2)Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



h)Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;



1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;



1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



2)SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde istenecektir.)



i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;



1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonuna başvurabilmek için;



1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) pozisyonuna başvurabilmek için;



1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



l) Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de Çalışan Firma Elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;



1)30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.



2)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



m) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna başvurabilmek için;



1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



n) Postacı pozisyonuna başvurabilmek için;



1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



2)En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.



3)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.



4)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,



o) Postacı (PTT'de Çalışan Firma Elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;



1)30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.



2)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



3)En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.



4)Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.



5)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,



NOT: Alınacak tüm pozisyonlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.



BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR



1- Adaylardan, sınav ücreti olarak 60 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.



2- Adaylar sınav ücretini, 14/05/2018 - 18/05/2018 tarihleri arasında yalnızca PTT işyerlerinden (Merkez veya Şube) ve PTTMatik'lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir.



3- Sınav başvuruları, 14/05/2018 - 18/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet şartı aranmayacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



4- Adayların sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilir.



5- Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyenlerin, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenlerin, yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücreti yatıranların ve başvuru hakkı olmadığı halde sınav ücreti yatıranların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmeyecektir.



6- Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecektir.



7- Yazılı sınavlara adaylar; sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek alacaktır.



8- Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.



9- Yazılı sınav test usulü yapılacak ve her soru beş seçenekli olacaktır,



Yazılı sınavda adaylara;



a)PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) yazılı sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100 (Yüz) soru sorulacaktır.



b)Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, Postacı (Firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel kültür konularından 40 (Kırk), mesleki alandan 60 (Altmış) soru sorulacaktır.



c)Yazılı sınavlarda (Ek-3) tabloda belirtilen genel yetenek ve genel kültür ile mesleki alan konu başlıkları arasından soru sorulacaktır.



10- Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Hatalı soru/sorular çıkması halinde, ilgili soru/sorular iptal edilerek, iptal edilen soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılacaktır.



11- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonları için yazılı; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.



12- Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı), Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılır.



13- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuran adayların yazılı sınav puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan bunun da aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adayın başarı sırası öncelikli olacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuran adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan bunun da aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adayın başarı sırası öncelikli olacaktır.



14- Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak olup son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.



15- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.



16- Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına, yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır. Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına, başarı puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.



17- İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.



NOT: İlanda yer alan "BAŞMÜDÜRLÜK" pozisyonlarına yerleşenler, Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerine (ilçe yerleşimleri de dahil) atanabileceklerdir.



18- Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT'nin internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.



19- Sınav sorularına itiraz, sınav sorularının yayınlandığı tarihten itibaren üç gün içerisinde mesai bitimine kadar yapılabilir. Sınav sorularına itiraza ilişkin hususlar sınav sorularının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.



20- Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.



NOT: Yazılı sınav sorularından her birine ve/veya yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazların değerlendirilmesi hususunda her bir itiraz için aday, PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına 60 TL itiraz ücreti yatıracaktır.



21- Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanamayan adayların yazılı sınav cevap kağıtlarının imajları, elektronik ortamda sınavı yapan kuruluştan alınacaktır. Yazılı sınav cevap kağıtları, dava açma süresi bitiş tarihinden itibaren bir yıl içinde imha edilebilecektir.



22- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;



a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,



b)Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)



c)Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet ),



d)Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge (e-devlet ),



e)Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (e-devlet ),



f)İş isteme beyannamesi,



g)Mal bildirim beyannamesi,



h)Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,



NOT: Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonuna başvuran adayların sağlık kurulu raporlarında;



1) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabileceği,



2) Kilosu ile boyu,



3) Kilo ile boy arasındaki fark,



Hususlarının belirtilmesi gerekmektedir.



ı) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,



i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,



j) Postacı, Postacı (Firma elemanı) pozisyonlarına başvuran adaylardan en az B sınıfı ve A2 sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,



k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret),



l) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvuran adaylardan SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesi,



m) Yabancı Dil Sınavı Belgesi (Avukat, Mimar, Mühendis pozisyonları için yabancı dil sınavının (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana aldığına dair veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge),



n) Yabancı Dil Sınavı Belgesi (PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için yabancı dil sınavının (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana aldığına dair veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge),



23- Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil olarak yerleşen ve Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.



24- Sözlü sınav sonucunda Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına asil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 22 nci maddede istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.



25- Ataması yapılan adayların başvuru formunda yer alan adreslerine tebliğ yapılacak olup adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.



26- Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adayların atamalarının tamamlanmasını müteakip göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.



27- Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.