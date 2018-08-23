PTT Vergi Dairesi ve bankalar Kurban Bayramı'nda çalışıyor mu 23 - 24 Ağustos 2018 PTT Eczane ve bankalar bugün açık mı

PTT Vergi Dairesi ve bankalar Kurban Bayramı'nda çalışıyor mu? 23 - 24 Ağustos 2018 PTT Vergi dairesi ve bankalar bugün çalışıyor mu? PTT ve bankalar yarın açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı? sorusu, bugün ve yarın işlemleri için dışarı çıkacak olan vatandaşların odak noktası oldu. Alım satım veya hesap işlemleri dolayısıyla bankalar bugün açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, bankalar bugün açık mı konusunu internet üzerinden sorguluyor. Postaneler (PTT) ve bankalar arefe günü açık mı sorusuna cevap arayan müşteriler, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Para ve hesap işlemleri için PTT ve bankalar açık mı sorusunun yanıtına odaklanan vatandaşlar, buna göre harekete geçecek. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte vatandaşlar PTT, kargo ve bankalar açık mı sorusuna yöneldi. Merak edenler için Kurban Bayramında açık bankalar hangileri ve bayramda bankaların açık olup olmadığına dair ayrıntıları haberimizde derledik. 21 Ağustos salı günü 2018 Kurban Bayramı başlayacak. Bu yıl 9 gün olan resmi tatil nedeniyle devlet bankaları, özel bankalar ve bazı resmi ve özel kurumlarda tatil olacak. İşte, PTT Vergi Dairesi ve bankaların çalışma günleri ve saatleri ile ilgili vatandaşların merak ettiği konu hakkında detaylar...



KURBAN BAYRAMI BANKALAR VE PTT AÇIK MI?



20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Kurban Bayramı arefesi olacak ve bayram boyunca kapalı olan resmi kurumların büyük bir bölümü arefe günü öğlene kadar açık olacak. Bankalarda işi olan vatandaşlar saat 12:30’a kadar diledikleri işlemleri gerçekleştirebilecek. 20 Ağustos Pazartesi günü saat 12:30’da kapanacak olan bankalar 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe dek işlem almayacak



Bankalar gibi PTT’ler de arefe günü öğlen saatlerine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Saat 12:30’dan itibaren kapatılan PTT’ler bir sonraki pazartesi gününe kadar işlem yapmayacak.

PTT'DE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?



Kredi kartı ödemelerinizi PTT işyerlerinden kolayca gerçekleştirebilir, kredi kartı müşterisi olduğunuz bankaya gitme zahmetine girmeden diğer faturalarınız ile birlikte kredi kartı borcunuzu da PTT'den ödeyebilirsiniz.



Nakit Yatırma İşlemleri: Anlaşmalı Bankalar nezdinde ister kendi hesabınıza, ister bir başkasının hesabına PTTaracılığıyla para yatırabilirsiniz.

Nakit Ödeme İşlemleri: Anlaşmalı Bankalarda bulunan hesaplarınızdan PTT aracılığıyla para çekebilirsiniz.



Bireysel Kredi Ödemeleri: Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinizin yanı sıra PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait bireysel kredi taksitlerinin geri ödemesini PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.



PTT CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI? ÇALIŞMA SAATLERİ



PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi aşağıda yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.



PTT, yaz aylarında hafta içi her gün 08.30/12.30 ve 13.30/17.00 aralığında hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)

AYRAMDA KARGO ŞİRKETLERİ AÇIK OLACAK MI?

Bu yıl Kurban bayramında kargo şirketleri de 9 gün tatil yapma kararı aldı. Yani kargo şirketleri de PTT gibi resmi tatil günü itibari ile kapanacak ve ardından yine 27 Ağustos Pazartesi günü çalışmaya başlayacak. Kargoların PTT şubelerinden tek farkı bayramdan önceki Cumartesi günü yani 18 Ağustos Cumartesi günü çalışacak. Ancak kargolar arefe günü kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Yani acil kargo işi olanların bayramda önce mutlaka halletmeleri gerekmektedir.

KURBAN BAYRAMINDA DEVLET BANKALARI KAPALI MI?

Kurban Bayramının gelmesi ile birlikte vatandaşlar arefe günü devlet daireleri açık olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram tatilinin resmi tatil olması sebebiyle devler bankaları kapalı olacak.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası ve kam bankaları mesai saatleri tıpkı PTT ve diğer devlet bankalarında olduğu gibi sabah açılış saati 09:00­12:30 / 13:30­17:30 saatleri arasında.

BANKALARIN ÇALIŞMA GÜNLERİ: Bankalar hafta sonu açık mı sorusu binlerce kişinin gündeminde. Bankalar bazı durumlar harici hafta içleri çalışmaktadırlar. Bankalar hafta sonları kapalıdır. Bunun yanında resmi tatil günlerinde de kapalıdırlar. Saati : saat 17:30’da kapanıyor.

DEVLET BANKALARI HANGİLERİ?

Toplam 4 adet banka devlet bankası statüsündedir.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

İller Bankası

Vakıfbank

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ:

Vakıfbank Çalışma Saatleri

Vakıfbank Kaçta Açılıyor : Vakıfbank 09:30’da açılıyor.

Vakıfbank Öğle Tatili Saatleri : Vakıfbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Vakıfbank Kapanış Saati : Vakıfbank saat 17:30’da kapanıyor.

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank Kaçta Açılıyor : Akbank 09:00’da açılıyor.

Akbank Öğle Tatili Saatleri : Akbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Akbank Saat Kaçta Kapanıyor : Akbank saat 17:30’da kapanmaktadır.

Garanti Bankası Çalışma Saatleri

Garanti Bankası Saat Kaçta Açılıyor : Garanti Bankası 09:00’da açılıyor.

Garanti Bankası Öğle Tatili Saatleri : Garanti Bankası öğle tatili bulunmamaktadır.

Garanti Bankası Kapanış Saati : Garanti Bankası saat 17:00’da kapanıyor.

Halk Bankası Çalışma Saatleri

Halk Bankası Açılış Saati : Halk Bankası 09:00’da açılıyor.

Halk Bankası Öğle Tatili Saatleri : Halk Bankası öğle arası tatili saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Halk Bankası Kaçta Kapanıyor: Halk Bankası saat 17:00’da kapanıyor.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor : Ziraat Bankası 09:00’da açılıyor.

Ziraat Bankası Öğle Tatili Ne Zaman: Ziraat Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Ziraat Bankası Kapanış Saati : Ziraat Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri

İş Bankası Kaçta Açılıyor : İş Bankası 09:00’da açılıyor.

İş Bankası Öğle Tatili Saatleri : İş Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

İş Bankası Kapanış Saati : İş Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

İş Bankası bazı şubelerinde farklı mesai saatleri ile çalışmaktadır. Aşağıda yer alan listede İş Bankası’nın farklı mesai saati uygulamakta olduğu şubeler bulunmaktadır.

İş Bankası Nautilus AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası Viaport AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası İ.T.Ü. Ayazağa İstanbul: 08:30 – 17:00

İş Bankası İstanbul Adalet Sarayı: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30

İş Bankası Cevahir Alışveriş Merkezi İstanbul: 10:00 – 19:30

İş Bankası Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul: 08:00 – 18:30

İş Bankası Kanyon AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası Atatürk Havalimanı İstanbul: 00:00 – 23:59

İş Bankası Borsa İstanbul: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30

Finansbank Mesai Saatleri

Finansbank Sabah Kaçta Açılıyor : Finansbank 09:00’da açılıyor.

Finansbank Öğle Tatili Saatleri : Finansbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Finansbank Kapanış Saati : Finansbank saat 17:30’da kapanıyor.

HSBC Çalışma Saatleri

HSBC Sabah Açılış Saati : HSBC 09:00’da açılıyor.

HSBC Öğle Tatili Saat Kaçta: HSBC öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

HSBC Saat Kaçta Kapanıyor : HSBC saat 17:30’da kapanıyor.

Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

Yapı Kredi Bankası Kaçta Açılıyor : Yapı Kredi Bankası 09:00’da açılıyor.

Yapı Kredi Bankası Öğle Tatili Saatleri : Yapı Kredi Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Yapı Kredi Bankası Kapanış Saati : Yapı Kredi Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

İNG Bank Çalışma Saatleri

İNG Bank Sabah Açılış Saati : İNG Bank 09:00’da açılıyor.

İNG Bank Öğle Tatili Saat Kaçta: İNG Bank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

İNG Bank Saat Kaçta Kapanıyor : İNG Bank saat 17:30’da kapanıyor.

Albaraka Türk Çalışma Saatleri

Albaraka Türk Kaçta Açılıyor : Albaraka Türk 09:00’da açılıyor.

Albaraka Türk Öğle Tatili Saatleri : Albaraka Türk öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Albaraka Türk Kapanış Saati : Albaraka Türk saat 17:00’da kapanıyor.

Şekerbank Çalışma Saatleri

Şekerbank Kaçta Açılıyor : Şekerbank 09:00’da açılıyor.

Şekerbank Öğle Tatili Saatleri : Şekerbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Şekerbank Kapanış Saati : Şekerbank saat 17:30’da kapanıyor.

Odeabank Çalışma Saatleri

Odeabank Kaçta Açılıyor : Odeabank 09:00’da açılıyor.

Odeabank Öğle Tatili Saatleri : Odeabank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Odeabank Kapanış Saati : Odeabank saat 17:00’da kapanıyor.

TEB Çalışma Saatleri

TEB Kaçta Açılıyor : TEB 09:00’da açılıyor.

TEB Öğle Tatili Saatleri : TEB öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

TEB Kapanış Saati : TEB saat 17:30’da kapanıyor.

Tekstil Bank Çalışma Saatleri

Tekstil Bank Kaçta Açılıyor : Tekstil Bank 09:00’da açılıyor.

Tekstil Bank Öğle Tatili Saatleri : Tekstil Bank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Tekstil Bank Kapanış Saati : Tekstil Bank saat 17:30’da kapanıyor.

T-Bank Çalışma Saatleri

T-Bank Kaçta Açılıyor : 09:00’da açılıyor.

T-Bank Öğle Tatili Saatleri : öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

T-Bank Kapanış Saati : saat 17:30’da kapanıyor.

Citibank Çalışma Saatleri

Citibank Kaçta Açılıyor : Citibank 09:00’da açılıyor.

Citibank Öğle Tatili Saatleri : Citibank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Citibank Kapanış Saati : Citibank saat 17:30’da kapanıyor.

Bunların yanında gümrük kapılarında, sınır kapılarında şubesi bulunan bankalar bulunmaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank gibi bu bankalar için çalışma saatleri yine yukarıda belirttiğimiz listede yer alan mesai saatleri içerisindedir. Gümrüklerde bulunan bankaların açılış saatleri, öğle tatili zamanları ve kapanış saatleri listede yer alan saatlerdir.