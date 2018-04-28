PTT’ye 5 bin personel alınacak

PTT A.Ş.’nin Türkiye’ye yayılan hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli marka ve büyüklükte 2 bin 539 araç alındı. Anadolum Destek ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. tarafından satın alınarak 3 yıl süre ile PTT’ye tahsis edilen araçların teslim töreni TOFAŞ Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu ve davetlilerin katıldığı törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu ay PTT’ye 5 bin kişinin alımı ile ilgili çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de yaptığı konuşmada, 2 bin 539 aracın hizmete gireceğini dile getirerek, “Biz bunların daha ileriye taşınarak Türkiye’deki üretim yapan firmalarımız ile birlikte kendi özel hizmet araçlarımızı üretmenin de AR-GE çalışmasını da başlatmış bulunmaktayız. Bu çalışmaların yanında dünya ile rekabet edebilmek için modern ulaşım sistemlerinin tamamında hizmetlerimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

"PTT Türkiye'nin her yerinde"

Bakan Ahmet Arslan, Türkiye’nin her ilçesinde, beldesinde PTT şubelerinin olduğuna dikkat çekerek, “Acentelerimiz ile birlikte ülke çapında 4 bin 870 PTT iş yerimiz var. 2 bin 735 PTT matik mevcut. 42 bin çalışma arkadaşlarımız ile birlikte posta, lojistik hizmet veriyoruz ve dünyanın yeni trendi e - ticarette hizmet veriyoruz. Bankacılık alanında hizmetlerimiz var. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına kesintisiz götürüyoruz. Banka olmayan yaklaşık bin 800 noktada bankacılık hizmetini PTT aracılığıyla yapıyoruz. Vatandaşımızın gerek kamu gerekse özel sektörle olan işlemlerini online olarak gerçekleştiren bir PTT haline geldik. Bu da bizim memnuniyetimizdir. Önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız. 5 bin aileye daha aş, iş, ekmek demek olacak. İşte PTT bunu yaparken büyümeye devam edecek” diye konuştu.

“Muhalefet hâlâ aday belirleyemiyor”

Muhalefetin seçim öncesi hâlâ cumhurbaşkanı adayı belirleyemediğini söyleyen Arslan, “Bu ülkenin yürütme organının cumhurbaşkanlığı yürütme sistemi ve onun da başının cumhurbaşkanı olduğunu anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için de hâlâ bir aday belirleyebilmiş değiller. Sanki fal bakar gibi, bu ülke gerçeklerini bilmeyen bir kimse getirip, bir gecede bu ülkeye cumhurbaşkanı yapabilir miyiz diye hesaplar yapıyorlar. Halbuki adayınızı önceden belirleyeceksiniz. Adayınız bu ülkeye ne yapmak istediğini, ne tür hedeflere ortaya koyduğunu vatandaşa anlatmak zorundadır. Vatandaş da bilmelidir ki, evet 2023 hedeflerine, 2035, 2053 2071 vizyonuna ben bu anlayış ile yürüyeceğim ve kararımı vereceğim” şeklinde konuştu.

“Ana muhalefet lideri hâlâ bu ülkenin cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile yönetilebileceğini anlamasa da, bu milleti anlayan, bu millete hizmetkar olan bir anlayış, bir parti, bir cumhurbaşkanı, cumhur ittifak sistemi ve onların adayı olan bir Recep Tayyip Erdoğan var” diyen Arslan, “Biz Cumhurbaşkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte son 15 yılda bu ülkeyi nasıl 3 kat büyüttüysek, bundan sonra da büyüme trendini devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye prangalarını kırdı”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin prangalarını kırdığını dile getirerek, “Türkiye gelişti, dönüştü ve büyüdü. Çok badireler atlattık. Darbe süreçlerini gördük. Bir milletin ya da devletin kolay kolay altından kalkamayacağı bir badireydi. Gezi sürecini, hendek siyasetini gördük. Bunlar uluslararası vesayet odaklarının içerisindeki Türkiye’de işbirlikçileriyle beraber ‘Türkiye gelişmesin’ diye uğraştıklarını gördük. Türkiye stratejik planda önemli bir yere sahiptir. Bunlar o yüzdendir” dedi.

Gelinen noktanın çok önemli bir nokta olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar güçlü bir durumdadır. Türkiye son 10 yılda 10 büyük projenin 6’sını gerçekleştirmiş bir ülkedir. Başka bir ülke yoktur bunu yapabilecek. Türkiye parlamenter sistemi mi yoksa ucube bir sistem mi diyemeyeceğimiz şekilde yıllarca patinaj yaptı. 15 aylık ortalama hükümetler sırasında sorarım hanginiz yatırım tercihinizi esaslı bir şekilde yapmayı deneyebilirsiniz? Türkiye 15 aylı koalisyonlu hükümetlerle yönetilmekten bıktı, usandı. Onun için sistem değişikliğine gidildi. 16 Nisan referandumu itibari ile de bu sistem değişikliği milletimizin teveccühüne mazhar oldu. 24 Haziran’da eski sistemi bir kenara koyacak, bundan sonraki süreçte istikrarlı bir yönetimi her daim üretecek olan cumhurbaşkanlığı sistemi ile şaha kalkacak, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hızla koşmaya devam edecektir” diye konuştu.

Kimin ne söylediğine bakmak gerektiğini belirterek konuşmasını sürdüren Çavuşoğlu, “Kim ne söylüyor? Bugün biz diyoruz ki yeni bir sistemle beraber Türkiye’ye şaha kalkacak, istikrarlı bir yönetimle birlikte Türkiye’nin yatırımlara boğulacağını, milli gelirinin, ihracatının ve tüm alanlarda performansının artacağını söylüyoruz. Birileri ne söylüyor? Birileri arkaik bir düşünce ile yeniden eski sisteme döneceğinin taahhüdünü veriyor. Sorarım size bu milletin aklı ile alay etmek değildir de nedir? Yegane proje şudur, nasıl olur da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkenin yönetiminden uzaklaştırırız. Geleceğe yönelik tasavvur, Türkiye içinde düşündükleri hayal budur. Bu duygu ve düşüncelerle bugünkü törende teslim edilen araçların PTT camiasına hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Kazasız belasız kullanımlar diliyor” diyerek sözlerini noktaladı.

PTT araçlarının teslimi için temsili bir anahtar ile hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bakan Ahmet Arslan’ın araçları test etmelerinin ardından program sona erdi.