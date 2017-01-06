Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pursaklar’a modern diş merkezi

Pursaklar Belediyesinin ilçede üst üste hayata geçirdiği projelerden biri olan ağız ve Diş sağlığı Merkezinin kaba inşaatı tamamlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İç tasarımına başlanılan sağlık tesisi yakın bir tarihte hizmete açılacak.  Pursaklar Belediyesi, 2016 yılında proje üstüne proje hayata geçirerek ilçeyi şantiyeye çevirdi. sağlıktan spora, sosyal tesisten kültür merkezlerine birçok alanda yatırım yapan Pursaklar Belediyesi, ilçenin büyük ihtiyaçlarından biri olan Fatih Mahallesi’ndeki ağız ve Diş sağlığı Merkezinin kaba inşaatını kısa sürede tamamladı. Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından Türk mimarisi esas alınarak hazırlanan merkezde 20 hekimlik diş kliniği, 4 aile hekimliği kliniği, röntgen odası, emzirme odası, çocuk bakım odası, arşiv, yemekhane, bay-bayan mescit ve lavabolar yer alıyor.

HIZLA İLERLİYOR

Çalışmaları yakından takip eden Pursaklar Belediye Başkanı selçuk Çetin, ağız ve Diş sağlığı Merkezinin inşaatının çok hızlı ilerlediğini dile getirerek, “Büyük bir özveri ile çalışan işçi kardeşlerimize ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. kaba inşaatı biten bu sağlık tesisimizin iç tasarımları ve eksikleri de tamamlandıktan sonra hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Bozdağ: Yaralılarımızın sağlık durumu iyi

Bakan Bozdağ: Yaralılarımızın sağlık durumu iyi

Duterte Rus savaş gemisini ziyaret etti

Duterte Rus savaş gemisini ziyaret etti

Kahraman Fethi Sekin'i eski fotoğraflarıyla anıyoruz

Kahraman Fethi Sekin'i eski fotoğraflarıyla anıyoruz

Ünlü aktör Om Puri hayatını kaybetti

Ünlü aktör Om Puri hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA