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Puşkov: ABD hala etkili ama diktaları işlemiyor

Rus senatör Aleksey Puşkov, 'Suudi Arabistan’ın Rusya ile işbirliğini geliştirme niyeti, ABD’nin müttefiklerine uyguladığı baskının artık işe yaramadığının göstergesidir' dedi.

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Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov sosyal medya hesabından, Rusya ile Suudi Arabistan ilişkilerinin güçlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu
 
ABD'nin Rusya karşısındaki duruşuna rağmen Riyad ile Moskova'nın çalışma ortaklığı yapacağını belirten Puşkov, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, ''Riyad, ABD’nin Rusya’ya karşı sert tutumuna rağmen Moskova ile işbirliği yapacak. ABD hala etkili, ancak diktaları artık işlemiyor"
 
Daha önce Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdüzaziz, Rusya 24 televizyonuna verdiği demeçte Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin ABD ile stratejik ortaklığı bozmadığını söylemişti.

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