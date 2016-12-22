Rusya Devlet Başkanı Putin: Silahlı koruma büyükelçilikte çalışır

Sputnik'te yer alan habere göre; Putin, Rusya Büyükelçiliği'nde görevli silahlı korumaların sadece büyükelçilik arazisinde çalıştığını hatırlattı.

Rusya parlamentosunun her iki kanadın temsilcileriyle görüşen Putin, "Ortak bir kural var, bu kurala göre büyükelçiliğin silahlı koruması sadece büyükelçilik arazisinde çalışır, dışarıya silahla çıkamaz. Sorun da bu. Bu sadece Türkiye'de değil çoğu ülkede böyle" dedi.

Rus lider, "Bazı ülkelerde, oradaki süreçler dikkate alınarak, farklı uygulama için anlaşmaya varılabilirdi. Bunu kabul ediyorum" diye ekledi.