Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Putin: Teröre yanıt vermek ortak görevimiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’daki gece kulübüne yönelik saldırıyla alakalı başsağlığı dileyerek, Rusya’nın Türkiye’nin müttefiki olmaya devam edeceğini dile getirdi.

  • İHA
  • 0
  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
x

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’da bulunan gece kulübüne yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye dileklerini ileten Rus lider, Rusya’nın Türkiye’nin müttefiki olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade etti. Putin, “Yılbaşı kutlamalarının ortasında sivil insanların katledilmesinden daha kötü suçları hayalde canlandırmak çok zor. Ancak insani ahlaki kavramlar teröristler için son derece yabancı bir kavram. Ortak görevimiz terör saldırılarına kararlılıkla karşılık vermek” ifadelerini kullandı.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Türkiye, Halep'teki 45 bin kardeşimizi kurtarmaya çalışırken Batı zulme seyirci kaldı

Başbakan Yıldırım: Türkiye, Halep"teki 45 bin kardeşimizi kurtarmaya çalışırken Batı zulme seyirci kaldı

Ortaköy'deki saldırı sonrası ilk görüntüler

Ortaköy'deki saldırı sonrası ilk görüntüler

Herkül Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor

Herkül Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor

El Bab’da iki askerimiz destan yazdı

El Bab’da iki askerimiz destan yazdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA