Putin: Teröre yanıt vermek ortak görevimiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’da bulunan gece kulübüne yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye dileklerini ileten Rus lider, Rusya’nın Türkiye’nin müttefiki olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade etti. Putin, “Yılbaşı kutlamalarının ortasında sivil insanların katledilmesinden daha kötü suçları hayalde canlandırmak çok zor. Ancak insani ahlaki kavramlar teröristler için son derece yabancı bir kavram. Ortak görevimiz terör saldırılarına kararlılıkla karşılık vermek” ifadelerini kullandı.