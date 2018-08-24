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Putin'den Türkiye açıklaması: İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda artıyor

Putin: 'Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda artıyor'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü.

 

 

 

 

Putin yaptığı açıklamada "Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İşbirliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda artıyor" dedi.

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