PYBS İOKBS 2018 sonuçları ve taban tavan puan bilgileri Bursluluk sınav sonuçları PYBS İOKBS sınav sonuçları sorgula

Bursluluk sınav sonuçları (PYBS İOKBS) ardından taban puanlar yayınlandı. 2018 PYBS İOBS bursluluk sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? 2018 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşabilirim? Bursluluk sınavı PYBS İOKBS burs ücreti ne kadar? Burs ücretleri ne zaman hangi tarihlerde ödeniyor? İOKBS PYBS bursluluk sınav sonuçları itirazı nasıl yapılacak? soruların yanıtları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından uygulanan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) sonuçları için beklenen açıklama geldi. Bursluluk sınavı olan MEB tarafından ülke genelinde düzenlenen eski adı PYBS olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) heyecanla beklenen sonuçlar 'http://www.meb.gov.tr' ve 'http://odsgm.meb.gov.tr' internet adreslerinden erişime açıldı. Binlerce öğrencinin burs kazanma ümidiyle girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları günler öncesinden de duyurulduğu gibi 18 Temmuz'da açıklandı. Eski adıyla PYBS olarak da bilinen bursluluk sınavının sonuçları ardından taban ve tavan puanlar da paylaşıldı. Bursluluk sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Haziran'da gerçekleştirildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan bursluluk sınavı.



2018 yılının bursluluk sınavı sonuçları, sınavı yurt genelinde uygulayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 18 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Bu yıl, özel durumu olmayan öğrencilerin minimum 433 puan ile almaya hak kazandığı bursluluk ücreti, diğer özel durumlardan sınava dahil olan öğrenciler içinse 353 puana kadar indi. İşte, 2018 İOKBS sonuçları ve taban puan bilgileri



Öğrencilerin merakla beklediği 2018 bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından açıklandı. Adayların merakla beklediği bursluluk sınavı sonuçları şuan MEB'in resmi adreslerinden sorgulanabiliyor. Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için sorgulama sayfasının linkini haberimizden bulabilirsiniz.



MEB, bursluluk sınavı sonuçlarını beklendiği gibi 18 Temmuz'da açıkladı. Sonuçlar "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden öğrenilebilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.



SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILDI?



Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplandı. Buna göre, işlemler şu şekilde gerçekleştirildi:



a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutuluyor.



b. İOKBS kapsamındaki derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor.



c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunuyor. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanıyor.



ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalamasına ulaşılıyor.



d. Ham puanlar, test ortalamalarıyla sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanıyor.



e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde ediliyor.



f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılarla çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunuyor.



g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) ortaya çıkarılıyor.



ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değeri yeniden saptanarak puanlama yapılıyor.



h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklar.



BURSLULUK BAŞLANGICI NASIL OLACAK?



Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek.



SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR



a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,



b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,



c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,



ç . Başka öğrenciye ait sınav evrak ının kullanılması,



d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,



e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, rady o, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,



f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evr akı gönderilmesi,



g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,



ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması ,



h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması ,



i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “ Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi ” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerin ce hazırlanan tutan aklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.



OKUL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALMAK DA MÜMKÜN!



Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde, "Sınav Sonuç Belgesi" ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecek.



BURSLULUK SINAVI 2018 (İOKBS) BURS ÜCRETİ NE KADAR?



Bursluluk ücretleri bir sene içerisinde toplamda 4 defa ödenir. 3 aylık zaman aralığıyla bursluluk paraları alınır. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında ödenmektedir.







SINAV İTİRAZLARI



a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.



b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.



c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.



ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.



d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.



e. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat /ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.



f. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.



g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır





Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir.



Burs alacak öğrenciler genellikle Devlet parasız yatılı burs parası yatırma zamanlarını merak etmektedirler. Devlet burs paraları, genellikle Aralık-Mart-Haziran ve Eylül ayları sonlarında yatar. Devlet parasız yatılı burs paraları 3 ayda bir ödenmektedir.







Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), oturumları geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleşti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıf öğrencileri uygulanan 2018 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı kısa süre içerisinde http://odsgm.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açıldı.





PYBS İOKBS BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?



Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.



Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL



Yıllara Göre Burs Ücretleri;



2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL



2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL



2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL



2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL



2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL



2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL









PYBS İOKBS BURSLAR NE ZAMAN HANGİ AYLARDA ÖDENİR?



PYBS bursları 3 ayda 1 olmak üzere yatırılmaktadır. İlk burs okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk PYBS bursunuz eylül ya da ekim ayı içerisinde alacağınızı bilmenizi isteriz.



Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri genelde ekim-ocak-nisan-temmuz aylarında ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 15 gün gecikmeyle ödenir. daha önce kazanmışsanız ekim ayında paranızı alacaksınızdır fakat genelde kasım ayına aksar.



PYBS İOKBS BURS DÖNEMLERİ ÖDENEĞİN GÖNDERİLME TARİHİ



2018/1 inci Dönem Burs Ücretleri (Ocak, Şubat,Mart Dönemi ) 01-10 Nisan 2018

2018/2 inci Dönem Burs Ücretleri (Nisan, Mayıs,Haziran Dönemi) 01-10 Temmuz 2018

2018/3 üncü Dönem Burs Ücretleri (Temmuz,Ağustos, EylülDönemi ) 01-09 Ekim 2018

2018/4 üncü Dönem Burs Ücretleri (Ekim, Kasım,Aralık Dönemi ) 10-21 Aralık 2018



PYBS İOKBS BURSU HANGİ ŞARTLAR ALTINDA KESİLİR?



Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan veya orta öğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan kişilerin bursları kesilir. Orta öğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen kişilerin bursları kesilir. Taksirli suçlar ile kabahat nev’inden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan kişilerin bursları kesilir. Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan kişilerin, özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan kişilerin, parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen kişilerin ve özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran kişilerin bursları kesilir.



MEB SINAV SONUCUNU AÇIKLAMADAN ÖNCE NEYE DİKKAT EDİYOR?



Kurumun en hassas olduğu konulardan bir tanesi ‘yaptığı sınavların değerlendirilmesi’ oluyor. Yayımlanan kılavuzda kurumun değerlendirmesi özetle; sınav kağıtları optik okuyucudan geçiyor; öğrencin girdiği sınava dair tüm soruların doğru sayısı ve yanlış sayısı belirlenir. Ham puan üzerinden yanlış cevap sayısının üçte biri, öğrencin doğru yaptığı sayıdan çıkartılır. Genel ortalama bulmak için, sınava giren tüm öğrencilerin ham puanlarının toplamı belirlenir ve sınava giren öğrenci sayısı üzerinden bölünür. Standart sapma (puanları yükseltecek veya azaltacak sistem) test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması kurum tarafından araştırılır.



BURS KAZANAN ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?



3 Haziran’da sınava giren öğrenci bursu kazanması durumunda, işlemler okul müdürlükleri tarafından yapılıyor. Öğrenci o seneye dair burs işlemlerini “e-burs modülü” üzerinden gerçekleştirebiliyor.



DİKKAT! MEB BURSLULUK ÜZERİNDEN UYARIYOR



Bursu kazanan öğrencinin bursu kesilmesi durumu “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği”nin 18 inci Maddesi”ne göre yapılıyor. Peki 18’inci madde nedir? Yönetmelikte yayınlanan 18’inci madde: Nakli yapılan yatılı öğrencinin yatılılığı, yerleşim birimindeki pansiyonlarda açık kontenjan bulunmaması hâlinde öğrencinin yatılılığının sona ereceği hükme bağlanmıştır.