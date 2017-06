PYBS sonuçları ne zaman 2017 açıklanacak MEB son dakika meb.gov.tr

PYBS sonuçları 2017 ne zaman saat kaçta açıklanacak? Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) her sene tekrarlanıyor. Sınav 2017 yılında 10 Haziran’da yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında okuyan öğrenciler girdiler. MEB’in düzenlediği ve 5,6,7 hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katılacağı PYBS sınavı bugün saat 14.00’te başladı. Türkçe’den 25 soru, Matematik'ten 25 soru, Fen Bilimleri’nden 25 soru ve Sosyal Bilimlerden 25 soru olmak üzere 100 sorunun sorulduğu PYBS’de sınav süresi ise 120 dakika olarak verildi. Sınav soruları ve cevapları 12 Haziran’da yayınlandı. Öğrenciler tahmini puanlarını hesapladılar. Sonuçların açıklanma tarihi ile ilgili MEB son dakika açıklamasını yaptı. PYBS sonuçları 18 Temmuz 2017 yılında açıklanacak. PYBS burs ücreti ne kadar burslar ne zaman alınacak? Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle…

PYBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2016 - 2017 eğitim yılı içinde MEB tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk (PYBS) sınav sonucu 18 Temmuz'da açıklanacak. Henüz resmi bir tarih olmamasına karşın PYBS sonuçları açıklanır açıklanmaz bu sayfadan öğrenebilirsiniz. PYBS sonuç ekranı ise "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde ilan edilecek. Sonuçlar adreslere posta yoluyla gönderilmeyecek ve bu iki site dışında hiç bir yerden açıklanmayacak.

PYBS 2017 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olan PYBS soruları ve cevapları 12 Haziran’da açıklandı. Bunun üzerine öğrenciler tahmini puanlarını hesaplama başladılar. Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sın av puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Bazı internet sitelerinde PYBS hesaplama robotu bulunmaktadır. 2016 PYBS taban puanlarını tablo halinde aşağıda bulunmaktadır:

2017 PYBS BURS ÜCRETLERİ

Bursluluk sınavını kazanıp onay alan öğrenciler 3 ayda 475 TL burs alacak. Burslar öğrenci velileri aracılığıyla öğrenci adına açılacak olan banka hesaplarına yatacak.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmî okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sonlanmıştır

PYBS SINAVI NEDİR?

Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Ancak 5. Ve 9,10,11’nci sınıflara giden öğrenciler, sadece bu bursa özel yapılan sınava girmek zorundadır.

Devlet parasız yatılılık bursu sınavı yılda bir kez sınıflara göre yapılmaktadır. Sorular genel değil, o yılın soruları olup, öğrencilerin bilgileri taze iken sınav yapılır. Sınavın kazanılması kolaydır. Çünkü devlet parasız yatılılık bursuna çok ciddi rakamlarda kişiye verilmektedir. Ancak sınavlar düşündürücü ve yoruma dayalıdır. Sınavda ne kadar başarılı olunursa, DPY bursunu almakta o kadar kolaydır. DPY bursunun sonuçları ise sınavdan 1 – 2 ay sonra açıklanır ve kazanıp, kazanamadığınızda buralarda belli olur. Kazanan kişiler gerekli bilgileri okulları aracılığıyla gönderir ve bursunu almaya başlar. Kazanamayan kişiler ise seneye eğer ki şartları uyuyorsa tekrar girebilir.

2017 PYBS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. Yıllara göre PYBS burs ücretini inceleyelim:

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 573.47 TL

PYBS'YE KİMLER GİREMİYOR

PYBS’ye açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi ve açıköğretim ortakokulu öğrencileri ile birlikte tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuramayacak.

Özel okul öğrencileri de PYBS’ye başvuru yapabilir ancak sınavı kazananların örgün eğitim veren devlet okullarında eğitimlerine devam etmesi gerekecek.

Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kılavuzda belirtilen kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler hakkını kaybedecek.

PYBS SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

8inci sınıf öğrencilerinin ortak sınavlardan aldığı puanlara göre bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacağından ayrıca İOKBS’ ye katılmayacaklardır. 8 inci Sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur.

Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır. Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır: 1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) 2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2) OSP2 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2 Herhangi bir dersten muafiyeti olan öğrenciler için ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanırken öğrencinin yazılı sınavına girdiği dersler üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflardan sınava katılacak öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır. 8 inci sınıf öğrencilerinin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-4’de verilmiştir.