Çavuşoğlu: PYD komünist olmayan 500 bin kürdü sürgün etti

İtalya'da G7 zirvesinden dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da Sarısu'da konuştu.

PKK'nın, Kürtlerin hakkını savunduğu iddiasında bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Marksist, Leninist bir terör örgütsün. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimin hangi hakkını savundun? Zulmediyorsun, bombayı Diyarbakır'ın ortasında patlatıyorsun. Neymiş efendim, dindarlık yobazlıkmış. Marksist, Leninist, ateist olmalıymış Kürtler, hadi oradan!

Benim Kürt kardeşlerim inançlıdır. Dinine de inanır, Müslümandır elhamdülillah. Vatanına milletine de inanır ve bu vatanın, milletin çimentosudur. Sen gidip dağda sapıklığınla yaşıyorsun. Elinde silah, tehdit ediyorsun.

Bu milletin hakkını savunanlar varsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arkadaşlarıdır. Bunların Suriye'deki uzantısı yaklaşık 500 bin Kürt kardeşimi Marksist, komünist değil diye Suriye'den sürgüne gönderdi" dedi.