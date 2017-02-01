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Terör örgütü PYD/YPG üyeleri, Münbiç ve Şırrin Eş Şimaliye'de Arap kökenli halkı evlerinden çıkardı

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'nin Arapları evlerinden çıkartarak buraları kendilerine yakın gruplara verdikleri, böylelikle bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi amaçladıkları belirtildi. Alınan bilgilere göre, terör örgütü PYD/YPG üyeleri, Münbiç ve Şırrin Eş Şimaliye'de Arap kökenli halkı evlerinden çıkardı.

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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'nin Arapları evlerinden çıkartarak buraları kendilerine yakın gruplara verdikleri, böylelikle bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi amaçladıkları belirtildi.

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/YPG üyeleri, Münbiç ve Şırrin Eş Şimaliye'de Arap kökenli halkı evlerinden çıkardı.

Boşaltılan evlere Kobani'den (Ayn el-Arap) getirilen ve terör örgütüne destek veren Kürt gruplar yerleştirildi. Bu durumu protesto etmek için Şırrin Eş Şimaliye köyünde bir grup gösteri düzenledi. Gruba teröristlerce ateş açıldı. Açılan ateşte 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Arap köylülerin evlerinden çıkarılmasına yönelik olayların son dönemde sıklıkla yaşandığı belirtilirken, terör örgütü PYD/YPG'nin evlerinden çıkardıkları Arapların yerine kendileriyle bağlantılı grupları yerleştirerek bölgedeki demografik yapıyı değiştirmeye çalıştıkları öğrenildi.

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