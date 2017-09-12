PYD'ye katılmak için Şanlıurfa'da sınırı geçmeye çalışan kişi yakalandı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD'ye katılmak için yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isteyen bir kişi gözaltına alındı.