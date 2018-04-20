Qualcomm, 1 milyar dolar tasarruf etmek için 1.500 çalışanı işten çıkarıyor

San Diego merkezli teknoloji şirketi Qualcomm, yaklaşık 1.500 işçinin görevine son verme sürecine başladı. Yatırımcılarına 1 milyar dolar tasarruf sözü veren Qualcomm'un, maliyetleri düşürmek istediği ve bunun bir parçası olarak da çalışanlarının işine son vermeye başladığı bildirildi.

Qualcomm 1 milyar dolarlık tasarruf hedefliyor

Yaklaşık olarak 33.800 kişinin çalıştığı dev şirket: "İlk olarak personel dışındaki tasarruf seçeneklerini değerlendirdik. Anca uzun vadede büyümeyi ve başarıyı desteklemek için işgücünün azaltılması gerektiğine karar verdik ve sonuç olarak bu karar tüm yatırımcılarımıza fayda sağlayacak." şeklinde bir açıklama yaptı. Qualcomm'un bu kararının ardında, Apple ile yaşadığı yasal savaşın da olduğu ve bu nedenle maliyetleri düşürmek istediği de iddia ediliyor.

Dev şirket işten çıkarılmalardan etkilenen çalışanlarına kıdem tazminatı ödeyeceğini de açıkladı. Geçtiğimiz süreçte Qualcomm, antitröst yasalarını ihlal ettiği için AB'den 1,2 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca bir başka dev şirket Broadcom ile çalkantılı bir satın alma teklifi süreci yaşayan şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenliği gerekçe göstermesi nedeniyle bu teklifi reddetmişti.

(Donanım Haber)