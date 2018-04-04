Raci Şaşmaz, Fikirtepe dolandırıcılarını yakalattı

Kadıköy Fikirtepe'de kentsel dönüşüm süreci 6 yıl önce başladı. Dizi ve sinema yapımcısı Raci Şaşmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Pana Yapı, Fikirtepe'de kat karşılığı kentsel dönüşüm projesine girdi. İnşaatlar başladı ancak bir süre sonra baş gösteren mali sorunlar nedeniyle iki şantiyede inşaatı durdurmak zorunda kaldı. İnşaatların durması sonucu yaklaşık bin aile mağdur oldu. Firmadan kira yardımı da alamayan hak sahipleri Pana Yapı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"40 MİLYON TL DOLANDIRILDIM"

Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, eski ortakları olan ve yaşanan süreçten sorumlu tuttuğu üstlenici firma Selimoğlu İnşaat'ın bazı üst düzey yöneticileri hakkında savcılıkta şikayetçi oldu. Şirket tarafından savcılığa sunulan dilekçede, şüphelilere "nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve bilişim sistemine izinsiz girme" suçlamaları yöneltilirken, "Şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına fahiş maddi kazanımlar sağlamışlardır." denildi. Şaşmaz'ın yaklaşık 40 milyon TL dolandırıldığını öne sürdüğü bildirildi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

"Selimoğlu şirketinde yaptırdığım hukuki ve mali denetlemeler sonucu ortaya maalesef vahim bir sonuç çıkmıştır" diyen Raci Şaşmaz suç duyurusuna ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu sonuç üzerine şirketimin eski üst düzey yöneticileri K.U, Y.U ve N.T başta olmak üzere nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş olduğunu düşündüğüm kişiler hakkında emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. İncelemelerde şirketimin ve bize güvenen şahısların nitelikli dolandırılması, güvenin kötüye kullanması suçları başta olmak üzere elde ettiğimiz güçlü bulguları adli makamlarla paylaştık. Şüphelilerin Fikirtepe'de yeni projeler için halen rant peşinde olduklarına dair bir takım bulgular da tespit ettik. Başka kişilerin de mağdur edilmemesi için bu duyuruyu yapma gereği duydum."

Şaşmaz, "Şikâyetimiz sonrası, emniyet yetkilileriyle ortak yürüttüğümüz çalışma sonuç verdi. Hakkımızda yapılan algı operasyonu karşılık bulmamış, benimle birlikte yüzlerce insanın mağduriyetine neden olan çete çökertilmiş ve gerçekler gün yüzüne çıkmıştır. Suçlular, bundan sonra yüce Türk adaletine hesap verecektir." dedi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Raci Şaşmaz'ın başvurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcılığın talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Kürşat C.U, Zühal U, Abidin Z., Hatun K., Numan T., İsmail G., Edem Y.. ve Burcu G.'yi gözaltına aldı. Ümit E.U, Yasin O.U ve Aysel U.'nun arandığı bildirildi. 8 kişi emniyette sorguya alındı.

Kaynak: SABAH