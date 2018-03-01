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Raco dağının etekleri karadan ÇNRA ve Fırtına Obüsler, havadan F-16 ve Atak helikopter tarafından ateş altına alındı

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco Dağı’nın etekleri ateş altına alındı. Havadan ve karadan günboyu terör hedefleri bombardımana tutuldu.

  • İHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco Dağı’nın eteklerinde bulunan Şeyh Hadid bölgesi bombalanmaya devam ediyor. 
 
Karadan Fırtına Obüsler ve Çok Namlulu Roketatarlar belirlenen terör hedeflerini art arda bombaladı. F-16 ve Atak Helikopterleri de havadan terör hedeflerini ateş altına aldı. Temizlenen köylere sızmaya çalışan teröristler tespit edilerek etkisiz hale getirildi. 
 
F-16 savaş uçaklarının vurduğu hedeflerden yükselen dumanlar, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki köylerden görüldü.

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