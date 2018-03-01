Raco dağının etekleri karadan ÇNRA ve Fırtına Obüsler, havadan F-16 ve Atak helikopter tarafından ateş altına alındı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco Dağı’nın etekleri ateş altına alındı. Havadan ve karadan günboyu terör hedefleri bombardımana tutuldu.