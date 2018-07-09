Racu'da ÖSO'yu vuran kimliği belirsiz İHA’ların teröristlerin kaçmasına zemin hazırladığı ortaya çıktı

Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile hareket alanını daralttığı terör örgütü PKK, hamisi ABD’nin yanı sıra Rusya ve Esed/Hamaney rejimini de arkasına alarak Türkiye’nin terörden arındırdığı Afrin, Cerablus ve İdlib’te terör saldırıları düzenlemeye başladı. Geçen hafta Münbiç’te meydana gelen ve kimin gerçekleştirdiği belli olmayan saldırıyı gündeme getirerek Türkiye’yi suçlayan terör örgütü PKK, bölgede kaosu artırıp, Türkiye’nin bölgede kontrolü sağlayamadığını iddia ederek uluslararası müdahale çağrısı yapıyor.

CERABLUS’TA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile özgürleştirdiği Cerablus’u karıştırmaya yönelik terör faaliyetlerine hız verdi. TSK ve ÖSO’nun DAEŞ teröründen arındırdığı Cerablus’ta etkin olmaya çalışan PKK, şehir merkezindeki bir kliniğin yanına park ettiği bomba yüklü iki aracı patlattı. Saldırıda 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

PKK ÖSO’YA SALDIRIYOR

Diğer yandan, TSK ve ÖSO’nun Afrin’e girmesiyle birlikte Afrin’den kaçan terör örgütü mensuplarının yanı sıra sivil halkın arasına kaçan teröristlerin de eylemleri devam ediyor. Afrin’de uyuyan PKK hücreleri uygulamaya konulan kaos planı çerçevesinde vur-kaç taktiği ile ÖSO mensuplarına saldırılar düzenliyor. Afrin ve İdlib’te ÖSO’ya yönelik terör saldırılarının arttığı belirtiliyor. Afrin’in Racu beldesinde TSK ve ÖSO’ya karşı eylem yapma hazırlığı yapan Suriye PKK’sı bölgede devriye faaliyeti yürüten ÖSO’ya saldırdı. Zaman zaman ÖSO’ya saldırılar düzenleyen PKK’lılar sıkıştığı zaman kimliği belirsiz İHA’lar ÖSO birliklerinin olduğu bölgeleri bombalayarak teröristlerin kaçması için zemin hazırlıyor.

ÖSO’YU VURAN İHA’LAR KİMİN?

Afrin’in Racu beldesinde TSK ve ÖSO’ya karşı eylem yapma hazırlığı yapan terör örgütü Suriye PKK’sı bölgede devriye faaliyeti yürüten ÖSO birliklerine ateş açtı. PKK’lıların açtığı ateşe karşılık veren ÖSO ise çıkan çatışmada teröristleri kuşatarak bir kısmını ele geçirdi. Bunun yanı sıra kimliği belli olmayan İHA’lar da ÖSO’ya yönelik saldırıların gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca İdlib’de de ÖSO’ya bağlı askeri araca bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Zaman zaman ÖSO’ya saldırılar düzenleyen PKK’lılar sıkıştığı zaman kimliği belirsiz İHA’lar ÖSO birliklerinin olduğu bölgeleri bombalayarak teröristlerin kaçması için zemin hazırlıyor.

İŞGAL DEVAM EDİYOR

Bunun yanı sıra, ABD’nin hava desteğini alarak, DAEŞ bahanesi ile işgal girişimine devam eden PKK’nın 31 köyü işgal ettiği gelen bilgiler arasında. Suriye PKK’sı DSG’den yapılan açıklamada, Haseke’ni güneyinde devam eden işgal faaliyeti kapsamında 31 köyün daha işgal edildiği bildirildi. Açıklamada, yeni işgal faaliyetinin 330 kilometre karelik alanı kapsadığı bildirildi.

(Dirilişpostası)