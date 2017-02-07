Elektrik arızalarına rafting botuyla müdahale

Erzincan'da elektrik arıza ekipleri, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen elektrik arızalarını giderebilmek için karadan gidemedikleri bölgelere, Karasu Nehri üzerinden rafting botuyla buz küteleri arasında zorlu yolculuk yaparak ulaşıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşların mağdur olmaması için elektrik arıza ekipleri fedakarca çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ve soğuk havanın uzun süre hüküm sürdüğü ve hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, gece gündüz çalışmalarını sürdüren elektrik arıza ekipleri, kar yağışı nedeniyle zaman zaman güçlük çekiyor.