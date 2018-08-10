Rahip Brunson kimdir neden tutuklandı Abd Türkiye krizi son dakika Rahip Andrew Brunson nerede neyle suçlanıyor





Rahip Andrew Brunson kimdir? ABD Türkiye krizi son dakika Papaz Brunson neden tutuklu? Kim bu Amerika'nın ısrarla istediği papaz? Ankara-Washingon hattında gerilime sebep olan Papaz Andrew Craig Brunson serbest bırakılacak mı? soruların yanıtları merak konusu oldu. ABD ile Türkiye arasında bir süredir 'papaz' gerilimi yaşanıyor. ABD Başkanı Trump, bizzat FETÖ üyeliğinden tutuklu Pastör Andrew Brunson'ı istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Bizden papaz istiyorlar, sizde de bir papaz var verin yargılayalım diyorum." diyerek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine işaret etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ‘Bu tür bir şeyin söz konusu olabileceğini zannetmiyorum’ diyerek takas ihtimalini reddetti. İZMİR'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın sokağındaki güvenlik önlemleri devam ederken, evinin önünde Özel Harekat polisleri bekliyor. Motorize polis ekipleri ise sokakta devriye geziyor. FETÖ/PDY ile terör örgütü PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, cezası ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın evinin bulunduğu Alsancak semtindeki Işılay Saygın Sokak'ta güvenlik önlemleri sürüyor. Motorize polis ekipleri, sokakta devriye gezerken, Özel Harekat polisleri de evin önünde bekliyor. Polisler, şüphelendikleri kişilerin üzerinde ve araçlarda arama yapıyor. ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 'FETÖ/PDY ile terör örgütü PKK adına suç işlemek' ve 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak, cezaevinden tahliye edilmiş ve ev hapsine alınmıştı.



Ankara’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan bizzat iadesini istediği FETÖ üyeliğinden tutuklu Pastör Andrew Brunson’ı bir takas konusu olarak gördüğü uzun zamandır Washington’da dillendirilen bir iddiaydı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bizden papaz istiyorlar, sizde de bir papaz var. Verin yargılayalım’ şeklindeki sözlerle ‘Fetullah Gülen’e karşılık Brunson’ imasında bulunmasına ABD’den yanıt gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ‘Bu tür bir şeyin söz konusu olabileceğini zannetmiyorum’ diyerek takas ihtimalini reddetti. Nauert, Ankara’nın Gülen’in iadesi için gönderdiği dosyaların hala incelenmekte olduğunu ve bu konuda henüz bir gelişme olmadığını da kaydetti.







ANDREW CRAİG BRUNSON KİMDİR?



Protestan cemaatine ait İzmir'deki Diriliş Kilisesi'nin papazı olan Andrew Craig Brunson 9 Aralık 2016'da FETÖ Üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Papaz Andrew Brunson



Ülke: Türkiye



Temel Bilgiler: 20+ yıldır Türkiye'de yaşayan Amerikalı papaz



Bu tarihten sonra gözaltına alındı: 7 Ekim 2016



Ücretler: “terör örgütünün desteği” ve “politik veya askeri casusluk”



Olası Cümle: Cezaevinde Yaşam



Biyografi: 50 yaşındaki Andrew Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşayan bir Amerikan vatandaşıdır. İzmir kentinde küçük bir protestan öncesi Presbiteryen cemaati olan İzmir Diriliş Kilisesi'nin papazıdır.



Toygun Atilla'nın haberine göre ABD ile Türkiye arasında diplomatik gerginliğe de neden olan tutuklanma sonrası ABD Başkanı Trump, bizzat papaz Brunson'un iade edilmesini de istemişti.



Papaz Brunson faaliyetleri ve FETÖ irtibatları konusunda tanıklar ve gizli tanıklar İzmir'de ifade vermişti. Yeni deliller ışığında, cezaevindeki papaz Brunson, büyük güvenlik önlemleri altında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilmişti.



Güvenlik gerekçesi ile gizlilik içinde yürütülen süreçte, papaz Brunson'un yanında avukatı Tuğba Aydın bulunmuştu. Savcılık sorgusunun ardından İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan papaz Brunson'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek,Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs " suçlamaları yönetilmişti.



Suçlamaları kabul etmeyen papaz Brunson ise ifadesinde , " Ben İsa mesihi savunan biriyim. Kilise kuran ve bunu devletin bilgisinde yapan bir din adamıyım. Hiç bir İslami hareketi asla desteklemem. Hayatımda da tanıdığım hiç bir FETÖ'cü yoktur " diye konuşmuştu.



Rahip Andrew Craig Brunson, 11 Nisan 2011’de Alsancak’taki Protestan Diriliş Kilisesi avlusunda cemaatle sohbet ettiği sırada, Mehmet Ali Eren’in silahlı saldırısına uğramış ve hafif yaralanmıştı.

Andrew'u ziyaret etmeyi isteyen bir avukatın erişimi reddedildi. Avukat bir beyanname ile geri döndüğünde, yetkililer kendisine bir avukat istemediğini bildiren bir bildiri imzaladığını; İmzaladığı belge hukuki temsil hakkından feragat etti. Başlangıçta, Türkiye bir ABD konsolosluğu temsilcisinin onunla buluşmasına izin vermeyi reddetti ve Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi'ni ihlal etti. Bu dönemde, Pastor kilisesinin üyeleri ona yiyecek, su ve giysi getirmeye çalıştılar, ancak 13 Ekim'e kadar erişim engellendi. Pastor Brunson'ın diğer mahkumlarla iletişimine izin verilmedi ve Harmandalı Gözaltı Merkezinde bir araya geldi.



9 Aralık 2016 tarihli bir duruşmada yayımlanan bir mahkeme heyeti, Pastor Brunson'un “silahlı terör örgütü üyeliği” ile suçlandığını belirtti. Yargıcın, Pastor Brunson'un, Türk hükümetinin planlamayı suçladığı Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddialarından bahsettiği bildirildi. başarısız Temmuz 2016 darbesi.



Pastor Brunson, başlangıçta sadece sekiz mahkumu tutmak için inşa edilmiş 21 mahk inm ile bir hücrede tutuldu. Ağustos 2017'de FETÖ hareketine üye olmakla suçlanan iki adam ile birlikte bir hücrede bulunduğu Kırıklar Cezaevi'ne nakledildi. Hücresinde günde 24 saat harcıyor ve haftada bir kez ziyaretler için ayrılıyor. Bazen aile ziyaretlerine izin verilir ve ABD Büyükelçiliği onu düzenli olarak görür.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ABD SESİNİ ÇIKARTMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü Polis Akademisi Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘Pensilvanya'da bu nasipsiz adamın peşinden giden profesörler var. Amerika onlara 400 dönüm arazi tahsis etmiş. Amerika'nın bir sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Defaatle görüşmemize rağmen, 85 koli dosyayı bunlara göndermemize rağmen ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bizden papaz istiyorlar, sizde de bir papaz var verin yargılayalım diyorum. Hemen, 'karıştırma orayı' diyorlar’.