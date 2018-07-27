Rahip Brunson tutuklanma sebebi Rahip Brunson kimdir kaç yaşında?

Rahip Brunson kimdir neden tutuklandı? ABD ile Türkiye’nin arasında gerginliğe yol açan Rahip Bruonson kimdir kaç yaşında tutuklanma sebebi nedir? Andrew Brunson 198 yılında doğmuştur. Trinity Evangelical Divinity School, Erskine Theological Seminary, Aberdeen Üniversitesi'nden mezun olan Brunson'un Jacqueline Furnari adında bir çocuğu vardır. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'de ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması çağrısı yaptı. Trump paylaşımında, "ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullandı.

RAHİP BRUNSON KİMDİR?

ABD'li rahip Andrew Brunson 9 Aralık 2016'de tutuklanmıştı. Rahip Brunson hakkında örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme bugün Brunson'a ev hapsi kararı verdi. Brunson'a elektronik kelepçe takılacağı öğrenildi. Peki ABD’li Rahip Andrew Brunson kimdir? Andrew Brunson 198 yılında doğmuştur. Trinity Evangelical Divinity School, Erskine Theological Seminary, Aberdeen Üniversitesi'nden mezun olan Brunson'un Jacqueline Furnari adında bir çocuğu vardır.

YARDIMCI VE TRUMP'TAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Dün ev hapsine alınan Rahip Brunson ile ilgili ABD Başkana Trump ve yardımcısı Mike Pence Türikiye'ye yaptırım tehdidinde bulundu.

Pence cezaevinden çıkan ancak ev hapsi devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Pence daha sonra katıldığı bir konferansta rahibin serbest kalmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı, Twitter'dan yaptığı açıklamda ise "Cezaevinden tahliyesinin ardından rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüm. Cezaevinden çıkmış olsa da, bu din adamı hala ev hapsinde. Tamamen serbest bırakılmasını ve ABD’ye geri dönmesini sağlamak için ABD Başkanı ve tüm yönetimin çalışmaya devam edeceği konusunda onu temin ettim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'de ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması çağrısı yaptı. Trump paylaşımında, "ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullandı.

Ekim 2016'da PKK ve FETÖ adına suç işlemek ve casusluk suçlamalarıyla tutuklanan Andrew Brunson, Çarşamba günü İzmir Cezaevi'nden tahliye edilerek ev hapsine alınmıştı.

FETÖ ve PKK terör örgütü adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'dan beri tutuklu bulunan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson, "sağlık sorunları" dikkate alınarak, adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı. ABD'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Pompeo'dan gelmişti. Pompeo "Karardan memnunuz ancak yeterli değil" demişti.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE KREDİ YAPTIRIMI

ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hıristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" dedi.

Trump'ın tehdidinin ardından ABD Senato Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarıyı kabul etti.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili altı senatör, "Türk hükümeti ABD vatandaşlarının haksız yere tutuklamaya son verene dek" Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlayan bir yasa tasarısı sunmuştu. Tasarı, ABD'li pastör Brunson'ın tutukluğunun sürmesi kararının ardından geçtiğimiz hafta sunulmuştu.

"Türkiye Uluslararası Mali Kurumlar Yasası" adı verilen tasarıda, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ABD'li başkanlarına, insani amaçlar dışında Türkiye'ye gelecekte verilecek kredilere karşı çıkması direktifi veriliyor.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE RAHİP TEPKİSİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ABD'nin 'Brunson' açıklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz" dedi.

9 Aralık 2016'de tutuklanan ve casuslukla suçlanıp 35 yıla kadar hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Brunson hakkında ev hapsi kararı alındı. Bu gelişmelerin ardından Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi geldi. Ve "Andrew Brunson kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.