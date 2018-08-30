Rakka'da terör örgütü PKK'lılara suikast: 2 kişi öldü

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Rakka'nın batısındaki Hıseva kavşağında motosikletli kişiler tarafından açılan ateş sonucu terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist öldürüldü.

Terör örgütü PKK/PYD'nin ABD ve koalisyonun desteği ile uzun uğraşlar sonucu aldığı Rakka terör örgütünün en güvenilir bölgelerinden birisi sayılıyor.

2 terör örgütü mensubunun öldürüldüğü saldırıyı henüz üstlenen olmadı.