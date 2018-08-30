Rakka'da terör örgütü PKK'lılara suikast: 2 kişi öldü
Rakka'da motosikletli kişiler tarafından açılan ateş sonucu terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist öldürüldü.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Rakka'nın batısındaki Hıseva kavşağında motosikletli kişiler tarafından açılan ateş sonucu terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist öldürüldü.
Terör örgütü PKK/PYD'nin ABD ve koalisyonun desteği ile uzun uğraşlar sonucu aldığı Rakka terör örgütünün en güvenilir bölgelerinden birisi sayılıyor.
2 terör örgütü mensubunun öldürüldüğü saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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