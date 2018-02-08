Ramazan ayı başlangıcı dini günler 2018 oruç ne zaman başlıyor?

2018 dini günler Ramazan ayı başlangıç tarihi merakla araştırılıyor. 2018 oruç ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? 11 ayın sultanı ve rahmet dolu Ramazan ayı her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Vatandaşlar da 2018 yılı dini günleri hesaplayarak Ramazan ayı başlangıcı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi konularda ve mevlitler için araştırma yapıyor. İslam'ın temel ibadetlerinden olan orucun bu ayda tutulduğu, Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’nin de yine bu ay içinde kutlandığı 11 ayın sultanı Ramazan yaklaşıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah’ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. Peki, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? İslam`ın mübarek saydığı hicrî kamerî aylardan üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayrıları müslümanlar için özel bir önemi vardır. Hz. Peygamberimizin Aleyhisselam’ın yani Rasûl-i Ekrem Efendimiz; “Receb Allah”ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.”buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu buyuruyor.

2018 ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rahmet, mağrifet ve bereket mevsimi olan Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "Kadir Gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Müslüman alemi tarafından merakla beklenen Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak.

2018 Yılındaki Önemli gün ve Geceler:

3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır.

Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi

Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe

Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar

Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma

Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı

Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır. 2018 Yılı Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe gününe, 13 Nisan 2018 Pazar gününe ise Miraç Kandili denk gelmektedir. Şaban Ayı 17 Nisan 2018 Salı günüdür. Şaban Ayı içerisinde bulunan Berat Kandili ise 30 Mayıs 2018 Pazartesi günüdür. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü ise Ramazan Ayı'nın ilk günüdür. 10 Haziran 2018 Pazar günü Kadir Gecesi'dir. 14 Haziran 2018 Perşembe Günü ise Arefe günüdür.

RAMAZAN AYININ ANLAM VE ÖNEMİ

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan’ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

Ramazan Bayramı: Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan ramaḍ (‘kuru sıcak') kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır.

Şeker Bayramı: Bayramın Osmanlı dönemindeki adı olan “Iyd-ı Fıtır” isminden Türkçeleştirilmişidir. Iyd bayram demektir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır. Şükür sadakası olarak da bilinir. Bir teoriye göre bu “şükür” kelimesi zamanla “şeker”e dönüşmüştür. Bir başka teoriye göre ise Şeker Bayramı adı, Ramazan Bayramı’nda hurma ve şekerleme yeme geleneğine dayanır.

Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı’nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmaz.

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar. Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler.