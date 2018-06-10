Ramazan Bayramı ne zaman hangi gün 2018 Ramazan Bayramı tatili kaç gün İşte Diyanet iş takvimi! Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Birlik beraberliğin kuvvetlendiği Ramazan Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere İslam alemi için büyük öneme sahip olan ve on bir ayın sultanı için artık son çeyreğe girildi. Bu nedenle ‘Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor’ cevabı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Tatil planı yapan milyonlarca kişi 2018 Ramazan Bayramı tarihi öğrenmek istiyor. Müslüman dünyası tarafından her yıl büyük coşku ile karşılanan bu önemli gün yine birlik, beraberlik içerisinde geçecek. Müslüman alemi bir önemli gün için daha geri sayıma başladı. Mübarek Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Diyanet İşler Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayımladığı takvim ile 2018 Ramazan Bayramı tarihini açıkladı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE TATİL KAÇ GÜN?

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma günü olacak. Arefe günüyle birlikte toplam üç buçuk gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. İşte, bayramın takvim bilgileri;

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi’l-hamd" cümlelerinden oluşur.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Kur’an’ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur’an’ın 97.süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayeti şöyledir:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”

Sahur Nedir?

Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemeğe ve bu yemeğin yendiği zaman aralığına sahur denir.

İftar Nedir?

Gün sonunda orucun açılmasına ve bu esnada yenen yemeğe iftar denir.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI? ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini iftarda ağırlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Bakan Numan Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda “Ben Kültür ve Turizm Bakanı’yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil” dedi.