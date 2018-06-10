Ramazan Bayramı öncesi gıda, giyim ve turizm gibi sektörlerde hareketlilik arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, pastacıdan berbere, konfeksiyoncudan terziye 317 farklı esnaf ve sanatkarın bayram için hazırlıklarını tamamlandığını söyledi.



Bayram ve özel günlerin esnafın en çok kazanç sağladığı dönemler olduğunu belirten Palandöken, "Yaz sezonunun da başlamasıyla yeni ürünler tezgahlara geldi. Tatlıcısından çikolatacısına, terziden konfeksiyona, berberinden kuaförüne tüm sektörlerde vatandaşlarımız bayram alışverişi yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, bayramda şekerleme tatlı sektörünün 1,5 milyar lira, giyim sektörünün ise 7-8 milyar liranın üzerinde ciro beklediğinin altını çizerek, "Bu bayramda 200 bini aşkın vatandaşın memleketlerine tatile gideceğini tahmin ediyoruz. Ramazan Bayramı'nda toplamda 10-11 milyarlık ekonomik hareketlilik oluşmasını bekliyoruz." diye konuştu.



"Satışlar bahar dönemine göre iyi düzeyde"



Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş da dini bayramlarda özellikle giyim sektöründe satışların arttığına değinerek, bayramlık alışverişinin özellikle çocuklu ailelerin vazgeçilmezi olduğunu belirtti.



Karakuş, Anadolu kentlerinde bayramlık alışverişinin daha fazla olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bahar döneminde yüksek indirim oranlarına rağmen beklediğimiz hareketlilik yaşanmadı. Ancak hem yaz tatili için alışveriş ihtiyacı hem de bayram için kıyafet ihtiyacı dolayısıyla piyasanın hareketleneceğini umuyoruz. Satışlar şu an bahar dönemine göre iyi düzeyde. Bahar durgunluğunu Ramazan Bayramı arifesine kadar üzerimizden atmak istiyoruz. Anlık iyi gidişata rağmen geçen yılla kıyasladığımızda satışlarda yüzde 50 düşüş gözlüyoruz. İnşallah seçimden sonra hızlı bir şekilde toparlanıp açığımızı kapatacağız.”



"Fıstığın yerini fındık aldı"



Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice de Ramazan Bayramı’nın federasyona bağlı tatlı, şeker ve pastacı esnafı için çok önemli olduğunu söyledi.



Bilinçli tüketici sayısının artmasıyla geçmiş dönemlere kıyasla daha kaliteli şeker ve çikolata üretimi yapıldığını ifade eden Yenice, esnafın şeker ve çikolata satışlarından memnun olduğunu kaydetti.



Yenice, tatlıcı esnafının fıstık fiyatlarındaki anlık yükselişten dolayı sıkıntılı bir süreç geçirdiğini vurgulayarak, “Fıstıklı baklava satışları hala devam ediyor ancak esnafımız bu konuda cevizli ve fındıklı baklava üretimine ağırlık verdi. Bu da bence oldukça sağlıklı adım. Çünkü fıstığın gerçek rakamı bu değil, olmamalı da. Zaten bu konuda yaptığımız pasif direnişle fıstığın fiyatı son zamanlarda yaklaşık 50 liraya kadar düştü. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki günlerde Bakanlığımızın alacağı tedbirler ithalatla birlikte çok daha sağlıklı bir fiyat bandına oturacak bu rakam.” diye konuştu.



"Ramazan Bayramı tatili turizmciler açısından olumlu olacak"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Engin Şahin, bayramda yurt içi seyahatlerde yüzde 15-20, yurt dışı seyahatlerde de yüzde 5 civarı bir artış beklediklerini belirterek, dolar ve avrodaki artışın yurt dışı seyahatleri etkilediğini bildirdi.



Şahin, "Yurt dışı tatili pahalı oldu. Yurt içinde tatil yapmak isteyenler bu sene döviz artışlarından bir miktar etkilenecek. Çünkü turizmciler bu sene bu artışları bir miktar fiyatlarına yansıtacak. İç piyasadaki fiyatlarda biraz artış var, aynı zamanda talepte de aynı artış var, sıkıntı yok." diye konuştu.



Ramazan Bayramı'nın hazirana denk gelmesinden dolayı deniz tatilinin tercih edileceğinin, Ege ve Akdeniz bölgelerinin bu nedenle ağırlık kazandığının altını çizen Şahin, az da olsa Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu turlarında da hareketlilik olduğunu kaydetti.



Şahin, iç turizmle ilgili bu sene en kritik durumun 24 Haziran'da yapılacak seçimler olduğunu vurgulayarak, "Seçimlerin olacağı hafta pek çok rezervasyon iptal oldu. Bayramdan bir hafta sonra seçimlerin olmasından dolayı insanlar çekingen davranıyor ama bayramda rakamlarla ilgili kritik bir durum yok. Ramazan Bayramı tatili turizmciler açısından da olumlu olacak." değerlendirmesinde bulundu.