Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sahillerde bayram yoğunluğu yaşandı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Muğla'da vatandaşlar ve turistler, serinlemek için sahilleri tercih etti.

Bayram tatilini sahillerde geçirmek isteyenler, hava sıcaklığının yükselmesiyle denize girerek serinlemeye çalıştı. Muğla ve ilçelerindeki sahiller, sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmaya çalışanlar ve eğlenmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer aldı.

"Mutlu şehir" Sinop'ta bayram tatili yoğunluğu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı il olan Sinop'ta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatili dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan kentte özellikle sahiller ve turizm merkezleri ziyaretçi akınına uğruyor.

Antalya'da bayram tatili yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk gününde kent merkezinde hava sıcaklığı 39 dereceyi buldu.

Bayram tatilinde çok sayıda yerli turisti ağırlayan Antalya'da sahiller doldu.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ve yabancı turistler, özellikle Konyaaltı sahilinde yoğunluğa neden oldu. Deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, sık sık yüzmelerinin yanı sıra duş alarak serinlemeye çalıştı.

Tekirdağ sahillerinde bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı tatilini, doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da geçiren yerli ve yabancı turistler, plajlara akın etti.

Tatilciler Kumbağ, Altınova, Mürefte ve Şarköy'deki plajlarda denize girip güneşlendi.

Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlar da serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı mavi bayraklı Altınova plajı ve Kumbağ mahallesindeki halk plajına gelenler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.