Ramil Guliyev Avrupa Şampiyonu Ramil Guliyev kimdir kaç yaşında nereli?

Almanya’da tarih yazan Ramil Guliyev kimdir kaç yaşında nereli? Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın üçüncü gün akşam seansında erkekler 200 metre finali koşuldu. Milli atlet Ramil Guliyev, 19,76’lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etti. 2017 Londra Dünya Şampiyonası’nda da altın madalya kazanan Guliyev, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna rekor kırarak ulaştı. 28 yaşındaki atlet, iki yıl önce Avrupa ikincisi olduğu bu dalda bu kez zirveye çıkmayı başardı. Başarıdan başarıya koşan Ramil Guliyev kimdir? 29 Mayıs 1990 tarihinde Azerbaycan Bakü’de doğdu.100 metre ve 200 metre yarışlarında, ulusal ve uluslararası gençler rekorlarının sahibidir. 2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı. 2009 yılında dağıtılan Avrupa Atletizminde Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü'nde ikinci oldu.

RAMİL GULİYEV REKOR KIRDI

200 metre erkekler finalinde 6 numaralı kulvarda yarışan Ramil Guliyev, 19.76 ile finişe ilk sırada ulaştı. Milli yıldız böylece Türkiye rekorunu 0.12 saniye geliştirirken, Konstantinos Kenteris’e ait 2002’den kalma şampiyona rekorunu da 19.85’ten 19.76’ya indirdi. Guliyev’in bu derecesi, Avrupa’da tüm zamanlarda Pietro Mennea’nın rekorundan sonra en hızlı ikinci derece oldu.

Öte yandan Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev’in takımı Fenerbahçe Spor Kulübü de milli atleti büyük başarısından dolayı tebrik etti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Berlin’de gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası´nda 200 metre finalinde piste çıkan Fenerbahçeli Milli atletimiz Ramil Guliyev yarışı 19.76`lık derecesiyle ilk sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Ülkemizi ve camiamızı bir kez daha gururlandıran başarılı sporcumuz Ramil Guliyev´i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

RAMİL GULİYEV KİMDİR?

29 Mayıs 1990 tarihinde Azerbaycan Bakü’de doğdu.

100 metre ve 200 metre yarışlarında, ulusal ve uluslararası gençler rekorlarının sahibidir.

2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalyakazandı.

2009 yılında dağıtılan Avrupa Atletizminde Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü'nde ikinci oldu.

2011 yılında Türk vatandaşı oldu. Türk vatandaşlığına geçişi, Azerbaycan Atletizm Federasyonu tarafından öfkeyle karşılandı.

2012 yılında Londra'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edebilmesi Azerbaycan Atletizm Federasyonu'nun iznine bağlıydı. Ancak yetkili kurumdan Türkiye’yi temsil edebilmesi için izin çıkmadı. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına kadar ulaştırılsa da Azerbaycan Atletizm Federasyonu kararından dönmeyeceğini kesin olarak bildirdi.

Büyükler kariyerinde bir Olimpiyat, iki Avrupa Şampiyonası, bir de Dünya Şampiyonası finali bulunmaktadır.

Aynı zamanda 200 metre Avrupa gençler rekoru ve 60 metrede ulusal gençler rekorunun da sahibidir.

Ramil Guliyev’n antrenörlüğünü Oleg Mukhin yapmaktadır.

200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir.

2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu.

Paris’te düzenlenen Elmas Lig’de de 200 metrede birincilik ipini göğüsleyen Guliyev, kulüp kariyerini Fenerbahçe’de devam ettiriyor.