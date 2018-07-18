Rap sayesinde hayata bağlandı, konser verecek

"BLUE STÜDYO"

Çocukları için evlerinin bir odasını müzik stüdyosuna çeviren ve gerekli ekipmanları alan anne ve baba, oğulların kendisi gibi kas hastalarının sesi olmasını sağladı.

Özkan, "Blue Stüdyo" adını verdiği odasında şimdiye kadar 300'e yakın rap şarkısı besteledi, çektiği klibi de internet ortamında paylaştı.

Kas hastalarına umut olmayı hedefleyen Özkan, bu amaçla 18 Kasım'da gelirinin tamamı Kas Hastalıkları Derneğine bağışlanacak bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Yeni besteler hazırlayan Özkan, konsere çıkacağı günü heyecanla bekliyor.

"MÜZİK, BENİM İÇİN HAYAT"

Metin Özkan, hastalığı nedeniyle yıllarca çok zor günler geçirdiğini ancak rap müzikle tanıştığı gün hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Hayatını müziğe adadığını belirten Özkan, "Bu hastalığı yeneyim diye şarkı söyledikçe hırslanıyorum. Yazınca rahatlatıyorum, terapi gibi oluyor bana. Rap söylerken inanılmaz keyif alıyorum. Ondan dolayı müzik benim için 'hayat' demek." dedi.

Günün tamamını ailesinin müzik stüdyosuna dönüştürdüğü odasında geçirdiğini anlatan Özkan, bu sayede yeni besteler yaptığını ve ünlü rap sanatçılarının eserlerini dinlediğini aktardı.