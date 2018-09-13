OMÜ raylı sitem hattının yüzde 95’i tamamlandı

Samsun hafif raylı sistemle 2010 yılında tanıştı. İlk olarak Gar-Üniversite arasında bulunan 17 kilometrelik hat faaliyete geçti. 2016 yılında Tekkeköy ilçesine kadar 14 kilometre ilave hat yapılarak toplam 31 kilometreye çıkarıldı. OMÜ Kurupelit Kampüsü girişine kadar gelen raylı sistem hattının kampüs içine girmesi için 2017 yılında inşaat çalışmasına başlandı. İnşaat çalışması hızla devam eden OMÜ kampüs hattında sona yaklaşıldı. Türkiye’nin en güzel yerleşkelerinden birine sahip olan OMÜ, raylı sistem hattının yapılması ile yeni bir çehre kazandı. Burada yapılacak 5 bin 800 metrelik yeni güzergahla birlikte Samsun hafif raylı sistem hattı toplam 36,8 kilometre uzunluğa ulaşacak.

“OMÜ yarlı sistem hattının yüzde 95’i tamamlandı”

Raylı sistem güzergahının yüzde 95’inin tamamlandığının altını çizen Fen İşleri Dairesi Başkanı Çam, "OMÜ raylı sistem attı yaklaşık olarak 5 bin 180 metre uzunluğunda olacak. 5 bin 180 metrelik güzergahın yüzde 95’i tamamlandı. Burada gerekli güvenlik önlemleri, peyzaj önlemleri ve sinyalizasyonla ilgili çalışmalar sürüyor. 15 Eylül’de yeni güzergahta deneme sürüşlerine başlayacağız. 5 bin 180 metrelik kısımda 2 tane viyadük bulunuyor. 150 ve 300 metre uzunluğundaki 2 viyadüğü de tamamladık. 340 metre uzunluğundaki aç kapayı da tamamladık. Ayrıca hastaların Tıp Fakültesine rahat geçmesi adına bir üst geçidin yanı sıra, tüp geçit ve 285 metre uzunluğunda çelik köprü yapıyoruz. Bu çelik köprü 115 metre uzunluğunda bir tüp geçide bağlanıyor. Tüp geçidin de içinde yürüyen bantlarla birlikte gidecekleri yere yürüyecekler. Bunlarla beraber öğrencilere ulaşım kolaylığının yanı sıra hastaların da ulaşımını kolaylaştıracağız” dedi.

“2019 Ocak veya Şubat’ta devreye girecek”

Yeni hattın 2019 yılının ilk aylarında devreye gireceğini vurgulayan Serkan Çam, “Üniversite raylı sistem inşaatında yaklaşık 150 bin metreküp kazı yaptık. 70 bin metreküp dolgu yaptık. 60 bin metreküp beton döktük. 5 bin 500 ton demir kullandık. 500 ton çelik kullandık. Hat güzergahı boyunca 7 istasyonumuz mevcut. Bu 7 istasyonun çevre işleri devam ediyor. Hedefimiz, 2019 yılının Ocak-Şubat aylarında hattı devreye almak olacaktır. Şehrimize yeni bir eser kazandıracağımız için mutluyuz. Yapımı devam eden yüzde 5’lik kısım ise peyzaj düzenlemeleri, çevre düzenlemeleri, güvenlik işleri, durak yerleştirmeleri, plak taşların döşenmesi ve bir bölgeye ray ısıtıcıların yerleştirmesi işlemlerini kapsıyor” diye konuştu.

"6,45 eğitimli 800 metrelik rayın tamamı ısıtılacak”

Eğimin yüksek olduğu 800 metrenin sürekli olarak ısıtılacağını dile getiren Çam, şunları söyledi:

"Güzergahımızda 6,45 eğimli olan 800 metrelik bir kısmımız var. Buranın da elektrik ve ısıtıcısı ile ilgili bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu eğimli 800 metrelik kısmın güvenliğini daha da arttırmak üzere belki de Türkiye’de hiç kullanılmamış rayı komple ısıtma projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu kısım da halledilecek. 6,45 eğimde rayda çise olduğunda aynı yollarda asfaltta arabaların sabunlama kaydığı gibi durumlar olabilir. Raylı sitemin iniş ve çıkışta güvenliğini arttırmak için bu projeyi değerlendiriyoruz. Bununla ilgili olarak ilgili üniversite raporlarını ve belgelerini aldık. OMÜ raylı sistem güzergahını bu şekilde tamamlamayı planlıyoruz.”

130 milyon TL’lik yatırımdan öğrenciler ve hattı kullanan vatandaşlar da memnun.