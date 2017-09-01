Recep Can Kuruyemiş’e kayyum ataması yapıldı

Recep Can Kuruyemiş Tarım ve Gıda Ürünleri San. ve Tic. Limited şirketi ve Recep Can- Bitkisel Dermo Kozmetik Ürünler Ticaret unvanlı iki şirketin de devri ile TMSF bünyesindeki şirket sayısı 950’yi buldu. Anılan iki şirkete kayyum ataması, şirket sahipleri hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yapıldı. Kuruyemiş kralına kayyum atandı

YARIM ASIR ÖNCE KURULDU

Kayyum ataması yapılan Recep Can Kuruyemiş, İzmir merkezli bir şirket. Şirketin temeli 1975 yılında Recep Can ve kardeşleri tarafından atılmıştı. İzmir’de çeşitli şubeleri de olan Recep Can Kuruyemiş bünyesinde İzmir Torbalı’da bulunan büyük bir kuruyemiş işleme ve paketleme fabrikası da bulunuyor.

YUNANİSTAN'A KAÇTI İDDİASI

Bu arada, şirketin kurucusu Recep Can’ın ise darbe girişimi sonrası yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçtığı iddiası gündeme gelmişti. (Hürriyet)