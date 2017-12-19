Recep Konuk ve Recep Şeker’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Karamanlılara teşekkür

Milletvekilleri Konuk ve Şeker, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karaman ziyaretinin bir kez daha Karaman ile milletin adamı arasında karşılıklı sevginin, kopmaz bir bağın olduğunu gösterdiğini ve bu program vesilesiyle Karaman’ın ve Karamanlıların Cumhurbaşkanı ile hasret giderme imkânı bulduğunu, yoğun programına rağmen bu kucaklaşmanın gerçekleşmesi için programını zorlayarak Karaman’ı şereflendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tüm Karamanlıların gönül hoşluğu ve hayır dualarıyla Ankara’ya uğurladıklarını, Cumhurbaşkanı’nın da Karaman’da gördüğü şevk ve heyecan nedeniyle memnun olduğunu belirttiler. Milletvekilleri, kongre sonrası yeni belirlenen il yönetimine başarılar dilerken açılışı yapılan tesislerin de hayırlı olması temennisinde bulundular.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Karaman, hafta sonu yoğun bir gün geçirdi. AK Parti Karaman 6. Olağan İl Kongresine ve toplu açılış törenine katılmak üzere Karaman’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a halkın ilgisi yoğundu. İlk olarak İl Kongresinin yapılacağı salona gelen Erdoğan’ı burada coşkulu bir kalabalık karşıladı. Salonu hınca hınç dolduran partililere seslenen Erdoğan daha sonra toplu açılış töreninin yapılacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Karamanlılarla buluştu. Törene gelişi sırasında kendisini balkondan evine davet eden bir ailenin evini de ziyaret eden Erdoğan burada aile ile birlikte sohbet edip çay içtikten sonra kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karaman ziyaretinde, coşkulu İl Kongresi ve yapılan Toplu Açılış Törenine Karamanlıların gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle Karamanlı hemşehrilerine teşekkür eden ve “Cumhurbaşkanımızın yoğun mesaisine rağmen Karaman’a gelişleri kendilerinin Karaman’a verdiği değerin, Karaman’ın işlerine verdiği önemin, Anadolu’nun kalbi Karaman’a yönelik hassasiyetinin, Karaman’a sevgi ve muhabbetinin göstergesidir” diyen AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandılar;

“Cumhurbaşkanımızı en son Ekim ayı sonunda Konya’ya gerçekleştirdikleri ziyaretinde kendisini partimizin İl Kongresine katılmak üzere davet etmiştik. İl Kongremizin yapılacağı tarihin 17 Aralık olarak belirlenmesiyle birlikte Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ülkemizde ve Dünyada çok sayıda önemli gündem maddesi ile meşguliyetine, yoğun mesaisine, ara vermeksizin devam eden diplomasi trafiğine rağmen 6. Olağan İl Kongremize katılıp, bu vesile ile Karamanlı hemşehrilerimizle buluşmak istedi. Cumhurbaşkanımızın şehrimizi ziyareti aynı zamanda kendilerinin Karaman’a verdiği değerin, Karaman’ın işlerine verdiği önemin, Anadolu’nun kalbi Karaman’a yönelik hassasiyetinin, Karaman’a sevgi ve muhabbetinin de göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Karamanlılar arasındaki muhabbet ve sevgi karşılıklıdır. Bu ziyaret vesilesiyle de hemşehrilerimiz kendilerini yalnız bırakmayarak Sayın Cumhurbaşkanımıza muhabbetlerini bir kez daha göstermiş kendisiyle kucaklama fırsatı bulmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, İl Kongresinin yanı sıra Toplu Açılış Töreni ile de yapımı tamamlanan ve hizmete sunulan 1 Milyar 259 Milyon TL tutarında yatırım bütçesi bulunan 170 tesis ve eserin de açılışını gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanımızın ülkemizin önüne koyduğu büyük hedeflerin gerçekleştirilmesinde Karaman’ın imkan ve kabiliyetlerini arttıracak olan ve Karaman’ı büyüyen ve müreffeh Türkiye’de önümüzdeki yılların yıldızlaşan şehirlerinden yapacak bu yatırımları başlatıp açılışını yapan Cumhurbaşkanımızın Karaman’ın önüne koyduğu vizyon ve Karaman’ın potansiyelini harekete geçirmek için verdiği kesintisiz destek için şükranlarımızı arz ediyoruz. Tüm yatırımların hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, Karamanlılar olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan bu kalkınma hamlesinde O’nun çizdiği vizyonu anlamış ve benimsemiş bir şehir olarak bu yatırımları Karaman’a kazandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Ankara ile Karaman arasındaki kopmaz gönül bağı ve Ankara’nın güçlü, kudretli ve müreffeh Türkiye hedefinin en sıkı uygulayıcısı Karaman için bu yatırımlar bir eşiktir, Karaman Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ve bizlerin gayretiyle inşallah yeni yatırımlara kavuşmaya ve büyüyen Türkiye’nin yıldızlaşan ili olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımızın ziyareti bir kez daha Karaman ile milletin adamı arasında karşılıklı sevgi, kopmaz bir gönül bağı olduğunu gösterdi. Bu program vesilesiyle Karaman ve Karamanlılar Cumhurbaşkanımız ile hasret giderme imkânı buldu, yoğun programına rağmen bu kucaklaşmanın gerçekleşmesi için programını zorlayarak Karaman’ı şereflendiren Cumhurbaşkanımızı tüm hemşehrilerimiz gönül hoşluğu ve hayır dualarıyla Ankara’ya uğurladılar. Cumhurbaşkanımız da Karaman’da gördüğü şevk ve heyecan nedeniyle memnun olduklarını belirttiler, Karaman’dan memnun ayrıldılar. Şehrimize gösterdiği ilgi ve gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyor, kendilerini hasret çektirmeyecek sıklıkta şehrimizde görmenin şerefini yaşamak istiyoruz. Karaman için önemi büyük bu tarihi günde katılımları ile Karaman’ın heyecanını ve coşkusunu paylaşan herkese başta Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’a, çevre illerden gelen İl Başkanlarımıza ve tüm misafirlerimize, hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın şehrimizi şereflendirmesinde kendilerini bir an olsun yalnız bırakmayarak sevgi ve muhabbetlerini gösterdikleri için Karamanlı hemşehrilerimize özellikle teşekkür ediyoruz.”

AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Karaman 6. Olağan İl Kongresinde seçilerek Karaman’ı 2019 seçimlerinde omuzlayacak olan yeni yönetime de hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Önümüzde zorlu bir süreç var. 2019 seçimleri ülkemizin kaderinin değişeceği ve 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha hızlı adımlarla koşmamızı sağlayacak olması açısında önem arz eden bir seçim olacak. Bu süreçte yeni yönetime ve hepimize çok iş düşüyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi şimdiden 2019 seçimleri için çalışmalara başlayarak bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 2019 seçimlerinde de Karaman alnının akıyla çıkacaktır. Yeni belirlenen listede yönetime seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyor, destek ve dualarımızın kendileriyle olduğunu belirtmek istiyoruz. Yeni yönetimle uyum içerisinde çalışarak dünün Türkiye’sini dünde bırakan, bugünün Türkiye’sinin mimarı, yarının daha güçlü daha kudretli, daha müreffeh Türkiye’si idealinin yılmaz savunucusu kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımıza buradan söz veriyoruz, daha güçlü, daha müreffeh, daha kudretli Türkiye yolunda Karaman üstüne düşeni yapacak. Bu yolda asla yalnız yürümeyeceksin, yolun yolumuz, hedeflerin hedefimizdir” dediler.