Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk affettiği kişi olan Mustafa Akcanlı hayatını kaybetti

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk affettiği kişi olan Mustafa Akcanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Akcanlı, 50’ye yakın suçtan dolayı hüküm giymiş ve 10 yıl boyunca cezaevinde kalmıştı. Tedavi olması için infazı durdurulan ve tedavi olması istenen Akcanlı, gördüğü tedaviye rağmen kanseri ilerledi. Akcanlı affedilmesi için Cumhurbaşkanlığına dilekçe ile başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart 2015 yılında affedilen Mustafa Akcanlı, Kale ilçesinde tek göz odada yaşamına devam ediyordu. Annesi Naile Akcanlı (75) ve bir arkadaşının yardımıyla yaşamaya çalışan Akcanlı, dolandırdığı herkesten af dilemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti

Af haberini alınca büyük sevinç yaşadığını belirten Mustafa Akcanlı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Sanki Kale ilçesini bana verdiler. Kelimelerle anlatılmaz bu sevincim" sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'a teşekkür etmişti.

"Dolandırdığı kişilerden özür dilemişti"

Kendisinin arkadaş kurbanı olduğunu ifade eden Akcanlı, "Dolandırıcılık, evrakta sahtecilik gibi suçlara bulaştım. Bu yaptıklarımdan dolayı bir kere değil bin kere pişmanım. Ben dolandırdığım kişilerin ahı yüzünden bu hale geldiğimi düşünüyorum. Dolandırdığım insanlardan bana haklarını helal etmesini istiyorum. Hepsinden çok özür diliyorum. Yaşamım çok zor. İyileşme şansım yok. Ne zamana kadar yaşarım ne zaman ölürüm bilmiyorum" demişti.

56 yaşında olan Mustafa Akcanlı ilerleyen hastalığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.