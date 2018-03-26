Reddit, Bitcoin ile ödeme seçeneğini devre dışı bıraktı
Popüler sosyal ağ Reddit'ten, Bitcoin'e sert darbe. Artık platform üzerinden Bitcoin ile ödeme seçeneği tamamen kaldırıldı.
Dünya genelinde milyonlarca üyeye sahip olan Reddit platformundan Bitcoin’e ağır bir darbe geldi. Daha önce Bitcoin ödeme seçeneği ile premium üyelik satışına olanak sağlayan Reddit, bu ödeme yöntemini seçenekler arasından kaldırdı.
Konu ile ilgili ilk aşamada Reddit tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken kullanıcılardan gelen yoğun tepki sonrası platformda görevli bir yönetici, Coinbase ödeme sistemlerinin alt yapısında olan teknik sorunlardan dolayı premium üyelik ödemelerinin gerçekleştirilemediği ve bu nedenle bu sistemin şimdilik kapatıldığını açıkladı.
Reddit platformunun Bitcoin ödeme sistemini tekrardan kullanıma sunup sunmayacağı bilinmiyor. Kullanıcı talepleri ve alt yapıda bulunan sorunun düzeltilmesinin ardından Bitcoin ile ödeme seçeneğinin yeniden sisteme eklenmesi bekleniyor.
(Teknosayfa)
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