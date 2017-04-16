Referandum 2017 sonuçları canlı izle

16 Nisan 2017 Referandum sonuçları canlı izle. Tüm yurtta ve yurt dışında büyük bir ilgiyle takip edilen referandum sonuçları açıklanmaya başlandı. 24 TV’den canlı yayın izlemek için aşağıdaki linke tıklayın. 55 milyon kayıtlı seçmenin sandık başına gittiği referandumda ilk gelen sonuçlara göre, sandıkların yüzde 20’si açıldı. Evet oyları oranı %64, hayır oyları oranı ise %36. Seçim yasakları henüz kaldırılmış değil. Kısa bir süre içinde seçim yasakları kaldırılacak. Referandum, anayasa değişikliği, yasaların kabulü veya önemli devlet meselelerinde halkın yapılacak değişikliklere karşı iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halka yapılacak değişikliğin istenip istenmediği sorulmaktadır ve çıkan oylama sonuçlarına göre de yapılması planlanan değişiklik yürürlüğe girer veya iptal edilir.

OY VERME İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme süresi tüm yurtta sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, doğudaki 32 ilde 07.00’de başlayan oy verme işlemi 16.00’da sona ermişti. Diğer illerde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi de 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta oylarını kullandı.

Süre sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa bu kişilerin oy kullanmasına sandık kurulu başkanı saydıktan sonra izin verilecek.

Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.

YURT DIŞINDAN GELEN OYLAR AYNI ANDA AÇILACAK

Yurt dışındaki seçmenler için 57 ülke, 120 temsilcilikte sandık kurulmuş, 27 Mart’ta başlayan oy verme işlemi 9 Nisan’da sona ermişti. Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye’ye getirilmişti.

Ankara’daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunda saklanan bu oylar da diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

DOĞU İLLERİNDE SANDIKLAR 16.00’DA KAPANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), doğudaki illerde oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ile bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi 16.00’da tamamlandı.

Oy verme süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişilerin, saydıktan sonra sırayla oy kullanmalarına izin verecek.

Diğer illerde ve gümrük kapılarında ise oy verme işlemi saat 17.00’de tamamlanacak.

İşte referandum sonuçlarını belirleyecek 10 ilçe

16 Nisan 2017 anayasa referandumu sonuçlarını 10 ilçe belirleyecek. Zira bu 10 ilçedeki seçmen sayısı tüm seçmenlerin yüzde 10’na denk gelen 5 milyon 579 bin kişiyi barındırıyor.

Türkiye, tarihinin en önemli kararını vermek için 16 Nisan’da sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 16 Nisan’daki referandum öncesi kesinleşen seçmen ve sandık sayılarını, mahalle ve köy köy, internet sitesinden ilan etti.

Buna göre 1 Kasım 2015’te 54 milyon 49 bin 940 olan yurtiçi seçmen sayısı yüzde 2,6 artışla 55 milyon 319 bin 222’ye yükseldi. YSK’nın resmi rakamlarına göre, 16 Nisan referandumunda 1 milyon 269 bin 282 seçmen ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Seçmen sayısı en çok artan iller İstanbul, Ankara, İzmir, en az artan iller ise Erzurum, Çankırı, Sinop oldu.

TÜRKİYE’NİN GÖZÜ 10 İLÇEDE OLACAK

Referanduma sunulan Anayasa değişikliği teklifi için pazar günü 55 milyon 319 bin 222 seçmen 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.İlçe bazlı değerlendirildiğinde birçok ilin nüfusundan fazla seçmene sahip 10 ilçe, toplam seçmenin yüzde 10’unu oluşturacak. En fazla seçmen, 684 bin ile Ankara Çankaya’da bulunacak.

İşte Türkiye’nin kaderini belirleyecek 10 ilçe

Ankara Keçiören - 656 bin

Bursa Osmangazi - 617 bin

Adana Seyhan - 543 bin

İstanbul - Küçükçekmece 541 bin

Gaziantep - Şahinbey 530 bin

İstanbul - Esenyurt 520 bin

İstanbul - Bağcılar 510 bin

İstanbul - Ümraniye 491 bin

İstanbul - Pendik 487 bin

En az seçmen ise Konya Yalıhüyük’te (bin 289) yer alıyor.