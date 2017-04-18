Referandum öncesi 'Hayır' için çalışan AGİT gözlemcisinden skandal paylaşım

Türkiye'de referandumu izleyen gözlemciler tartışmalara neden oldu. Gözlemcilerin raporlarında siyasi içerik ve taraflı yorumlar dikkat çekiyordu. Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu ve AGİT gözlemcileri kimlerdi?

Referandum sürecinde Avrupa'nın ön yargı ve geriliminden nasıl etkilendiler işte cevabı...

Son zamanlarda Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında zedelenen diyalog, AGİT raporuna da yansıdı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'de referandumu takip etti. Fakat gözlemcilerin raporu hem siyasi içerikli hem de taraflıydı.

Türkiye'ye gelen gözlemcilere ön yargılar dayatılmış gibiydi. Avrupa'nın Türkiye'ye olan tepkisi ve ön yargısı, bağımsız ve tarafsız olması gereken gözlemcilere de bulaşmıştı.

HDP'nin üyesi gibi "hayır" için çalıştı

Kimi gazeteci, kimi Avrupa Parlamentosu üyesi kimi ise akademisyendi fakat gözlemcilik yapmaya gelen bu isimler "hayır" kampanyasına sözcülük yapmaktan başka bir misyon gütmedi. Lorena lacalle seçim öncesi HDP üyesi gibi kampanya yaptı.

"Hayır" kampanyasına destek verdi, polise iftira attı

Bir başka örnek ise Andrej Hunko'ydu. Seçimlere davet edilmiş, resmi kimlik bile verilmiş fakat o seçimleri gözlemlemek için değil Diyarbakır ve Mardin'de "Hayır" kampanyasına destek vermek için gelmişti. Paylaşımlarıyla polisin seçim çalışamalarını engellediğini dahi iddia etti.

Referandum sonrası HDP ile basın toplantısı düzenledi

Bir diğeri de Avrupa Parlamentosu üyesi Heike Hansel'di. Hansel, HDP ile ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupalı gözlemci heyeti adına konuşuyordu. Gözlem yaptıkları yerde özel harekat polislerinin kendilerini engellediğini iddia ediyordu.

Mıchael Georg Lınk ve casus Can Dündar aynı karede

Bu listede en önemli isimlerden biri de AGİT yöneticisi "Mihael Görg Link"ti. Link, AGİT'in seçim gözlemlerinin başında yer alan isim. Türkiye'deki referandumda AGİT'in neden tarafsız olamadığını en iyi açıklayan fotoğraf ise bu oldu.. AGİT yöneticisi Mihayel Link, terör propagandasından yargılanan firari Can Dündar'la aynı karede.