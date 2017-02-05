Yüzde 85: Referandumda sandığa mutlaka gideceğim

Araştırma, 28-30 Ocak 2017 günleri Türkiye sınırları içinde genelinde 7 coğrafi bölgede, 42 ilde, 126 mahalle köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 1.509’u kadın, toplam 3 bin 22 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı-tabakalı-tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Örneklem seçilirken TÜİK ve Maliye Bakanlığı verilerinden faydalanılmıştır. Örneklemde ilçe, kır-kent ağırlığına uyulmuştur. Araştırma raporunda yer alan Büyükşehir verileri, statü olarak büyükşehirleri değil nüfusu büyük olan şehirleri yani Metropolleri ifade etmektedir. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven sınırları içinde %1.8’dir.

Araştırmada gidilen iller

Araştırmada gidilen iller Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van ve Zonguldak’tır.

Parti tabanlarının motivasyonu yüksek

“Bugün seçim olsa oyumu Ak Parti’ye vereceğim” diyenlerin %88’i, “CHP” diyenlerin %90’ı, “MHP” diyenlerin ise %83.5’i mutlaka sandığa gideceğim gidiyor.

“Bugün bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy vereceğim konusunda kararsızım” diyenlerin veya siyasi tercihini söylemeyenlerin %69.3’ü de mutlaka sandığa gideceğini ifade ediyor.

Güneydoğu diğer bölgelere göre düşük

Marmara ve Güneydoğu’da motivasyon diğer bölgelere göre düşük. Karadeniz ve Doğu Anadolu seçmeni diğer bölgelerden daha yüksek oranda sandığa gidip oyunu kullanacağını söylüyor.

Eğitim seviyesi yüksekse artışa geçiyor

Eğitim seviyesi yükseldikçe referandum sandığına ilgi de artıyor.

Referandum olacağını duydunuz mu?

SORU: TBMM’de bir anayasa değişikliği yapıldı. Yakında bir referandum olacağını biliyor musunuz?

Her 100 kişiden 95’i yakında referandum olacağını duymuş.

Katılım oranları

SORU: Yapılacak referandumda sandığa gidecek misiniz?

Halk oylamasında katılım yüksek olacak.

18-30 yaş grubu daha az ilgi gösteriyor

18-30 yaş grubundaki vatandaşlar sandığa diğer yaş gruplarına göre daha az ilgili.

Erkeklerin sandık motivasyonu fazla

Erkeklerin sandık motivasyonu kadınlarla kıyaslandığında biraz daha

Büyük ilginin nedeni ne?

Türkiye genelinde yaptığımız araştırma sonuçlarına göre beklentilerin aksine referandumda katılım yüksek olacak gibi görünüyor. Türkiye’de seçmenin sandığa her seçimde yüksek olan ilgisinin nedenlerini yarınki köşe yazımda anlatmaya çalışacağım.