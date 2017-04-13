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Referandumu provoke etme hazırlığındaki 12 kişi gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 16 Nisan'daki referandumu provoke etme hazırlığında oldukları belirlenen ve aralarında bir mahalle muhtarı ile eski bir imamın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek halk oylaması sürecinin güvenli bir şekilde yürütülmesini engellemeye yönelik terör örgütleri ve istismar edebilecek gruplar tarafından provokatif faaliyetler yapılacağı yönünde bilgi alındı.
 
Sosyal medya üzerinden ve diğer yollarla halka referandum süresince başkaldırı çağrısı yaptıkları belirlenen 31 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi Muhtarı S.Ö, eski imam M.T. ile eski Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı T.A.'nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
 
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, 19 kişinin ise arandığı bildirildi.
 

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