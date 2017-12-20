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Refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde refüjdeki ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Çevre Yolu'nda Bayraklı istikametine seyreden Ersoy Turan (51) idaresindeki 35 HLG 90 plakalı otomobil, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
 
Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta sıkışan Turan'ı gören çevredekiler durumu itfaiye kaza kırım, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
 
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücünün olay yerinde öldüğü belirlendi.
 
Ersoy Turan'ın cesedi daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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