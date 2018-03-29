MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in ' Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi' sözlerine kimse anlam veremedi

Geçtiğimiz günlerde Artvin'in Yusufeli işçesine giden Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, bakanlık bünyesinde Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu. Tekin'in ''15 Temmuz sonrasında olağanüstü hal (OHAL) kapsamında aldığımız tedbirler çerçevesinde FETÖ ile mücadele, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete erdi.'' sözlerine anlam verilemezken, yine aynı tonda bir açıklama Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz ''Türk yargısının bir terör örgütünün elinde o örgütün amaçlarının aracı haline getirildiğini gören ülkenin gerçek hukukçuları, yargıyı tekrar milletin yargısı yapma, saygın ve güvenilir kılma amacıyla 2014 yılında Yargıda Birlik Platformu adıyla bir araya geldiler. Büyük bir iş başardılar. Yargı terör örgütünün elindeydi, kurtardık.'' dedi. Tüm kurumlarda FETÖ ile mücadele aralıksız devam ederken, Tekin ve Yılmaz'ın açıklamarını kimse anlamadı.

15 Temmuz hain darbe girişimi toplum belleğinde tazeliğini koruyor. Darbe öncesi FETÖ ile mücadeleye rehavet tesir edince örgüt, kimsenin beklemediği bir anda hain darbe planını devreye soktu. FETÖ elebaşısı terörist Gülen, hala tehditler savuruyor. Örgütün üst kadrosu yurt dışına kaçarken, TSK ve birçok kurumdaki gizli yapılanmalar daha yeni yeni deşifre ediliyor.

Örgüt ile mücadelenin hızla devam etmesi için MGK ve Hükümet OHAL'i güncellemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat ve teyakkuz konusunda herkesi uyarırken her defasında FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusunu yineliyor.

Devletin tüm kurumlarına sızmış FETÖ ile mücadelenin nihayete erdiği konusunda kesin ifadeler ise ancak mücadeleye yeniden bir rehavetin sirayet etmesininin önünü açıyor.

Kılıktan kılğa giren Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele devam ederken yapılan açıklamalar akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ'' sözlerini getirdi.