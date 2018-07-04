Rehber köpeği gazinin kaybettiği gözleri olacak

Hakkari Çukurca'da görev yaptığı sırada mayın patlaması sonucu görme yetisini ve sağ elini kaybeden gazi Jandarma Astsubay Hasan Arısoy, bağımsızlığını tekrar kendisine kazandıracağına inandığı rehber köpeği Bobby ile eğitime başladı.

Evli ve bir çocuk babası, 37 yaşındaki Hasan Arısoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 2003'te jandarma astsubay olarak göreve başladı. Eskişehir, Şırnak, Manisa Kırkağaç ve Hakkari Çukurca'da görev yapan Arısoy, Çukurca Köprülü mevkisinde 2010'da görev esnasında mayın patlaması nedeniyle iki gözünü ve sağ elini kaybetti. Arısoy, GATA'da 2 yıl süren tedavisinin ardından memleketi Adana'ya yerleşti.

Göremediği için dışarıdaki hayatını birine bağımlı olarak sürdüren Arısoy, kuruluşundan itibaren takip ettiği Rehber Köpekler Derneği'ne geçen yıl rehber köpek edinmek için başvurdu. Yaşar Üniversitesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aylin Güney Gevrek'in 2017'de Rehber Köpekler Derneği'ne bağışladığı Labrador Retriever Bobby ile eşleşen ve uyum sağlayan Hasan Arısoy, bir süre önce rehber köpek ve hareketlilik eğitmeni Kübra Demirkaya ve Bobby ile 3 hafta sürecek eğitime başladı.

Hasan Arısoy, AA muhabirinin sorularını cevaplarken, 2 gözünü ve sağ elini kaybettiği mayın patlamasının ardından 2 yıl tedavi gördüğünü, daha sonra Adana'ya yerleşerek hayatını tekrar kurduğunu anlattı.

Sosyal hayata mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını, sesli kitap dinlediğini ifade eden Arısoy, Rehber Köpekler Derneği'ni kurulduğu yıldan itibaren sosyal medyadan takip etmeye başladığını, derneğin kurucu başkanı Nurdeniz Tunçer'in televizyon röportajlarını izlediğini dile getirdi.

Arısoy, geçen yıl sonunda rehber köpek için başvurmaya karar verdiğini ve dernekle bağlantıya geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'a öngörüşmeye geldim. Sonrasında da uygun olan bir köpekle eşleşmemiz tamamlandı. Bobby ile 3 gün önce tanıştık ve beraber eğitim alıyoruz. Bobby gibi rehber köpeklerin bize verdiği özgürlük, bağımsızlık hissi müthiş bir şey. Ben bunu anladım. Eğitime başladığımızda ilk yürüyüşlerimiz, başka bir insanın kolundan tutmak yerine Bobby ile yürümek, bir arkadaşınızla yürüyormuş hissi veriyor. Bobby, 2010'dan bu yana yaşamadığım bağımsızlık hissini bana yaşattı. Eğitim sürecimizin 2-3 haftalık bölümü Bobby'nin alışkın olduğu İstanbul'u kapsıyor. Sonra eğitmenimiz Kübra Hanım'la Adana'da, benim yaşadığım yerde en az 2 haftalık bir eğitimimiz olacak. İstanbul'daki süreç Bobby ile birbirimize daha çok alışmamızı, benim bobbye ayak uydurmamı, onun beni tanımasını sağlayacak. Adana'daki süreç de benim gittiğim banka, hastane, AVM gibi yerleri Bobby'nin tanımasını sağlayacak."

"Tek başıma bir yere gidebilmek benim için müthiş bir şey olacak"

Bobby ile bağımsızlığını kazanacağına inandığını vurgulayan Arısoy, "Genelde dışarı çıktığımda başka birinin kolunda yürüyordum, eşim, arkadaşım, annem veya babam. Bobby ile ilk yürüyüşümüzü yaptığımızda başka bir insana muhtaç olmadan, benim komutlarımla benim istediğim yere gidiyor olması, bana bağımsızlık hissini verdi. Adana'daki eğitim sürecinin bitmesinin ardından tek başıma bir yere gidebilmek benim için müthiş bir şey olacak. Bobby ile birlikte olduğumuz sürece o bana arkadaş olacak, benim gözüm olacak." diye konuştu.

Arısoy, rehber köpeğin görme engellilere tek başlarına hareket etme özgürlüğü sağladığına işaret ederek, "Rehber köpek edinmek, bağımsızlık için atabileceğim en önemli adımlardan bir tanesiydi. Belki de sonradan görme yetimi kaybettiğim için bastonla çok bağımsız olacağıma inanmıyordum. Bobby ile ilk gün yürüdükten sonra görme engelli gazi bir arkadaşımı aradım, söylediğim ilk şey 'Derneğe başvurunu göndermelisin' oldu. Rehber köpeğin, bir görme engellinin hayatına çok şey katacağına inanıyorum." dedi.

"Ne kadar çok gönüllü aile o kadar çok rehber köpek"

Bobby'nin ailelerine katılmasıyla ailelerinin bir parçası olacağının altını çizen Arısoy, "İkinci bir oğlum da Bobby olacak." ifadesini kullandı.

Hasan Arısoy, eğitim sürecinde Rehber Köpekler Derneği'nin, ulaşım ve konaklama masraflarını üstlendiğini belirterek, "Dernek, bağışlarla ayakta duruyor. Görme engellilere rehber köpek sağlarken bizden herhangi bir ücret talep etmiyor ve köpeğin veteriner, mama ihtiyacını dernek karşılıyor. Rehber köpekler 1 yaşına kadar gönüllü ailelerin yanında kalıyor. Köpeklerin ev ortamını yaşaması gerekiyor. Ne kadar çok gönüllü aile olursa o kadar çok köpek, görme engellilere rehber köpek olarak yetiştirilebilir." diye konuştu.