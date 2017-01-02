Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Reina canisinin Taksim'de selfie videosu ortaya çıktı

Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin Taksim'de selfie videosu ortaya çıktı.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

Ortaköy'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürürken, silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin en net göründüğü bir fotoğraf tespit edildi.  

 

 Güvenlik kamerasından elde edilen fotoğrafta, teröristin eşkali ve yüz hatları belirgin olarak görülebiliyor.

 
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zeytinburnu'nda Ortaköy operasyonu

Zeytinburnu"nda Ortaköy operasyonu

Timsahla çekirgenin inanılmaz kavgası

Timsahla çekirgenin inanılmaz kavgası

Hollande Erbil'de Barzani ile bir araya geldi

Hollande Erbil'de Barzani ile bir araya geldi

İşsize 14 bin 220 lira!

İşsize 14 bin 220 lira!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA