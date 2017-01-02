Reina canisinin Taksim'de selfie videosu ortaya çıktı
Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin Taksim'de selfie videosu ortaya çıktı.
İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.
Ortaköy'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürürken, silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin en net göründüğü bir fotoğraf tespit edildi.
Güvenlik kamerasından elde edilen fotoğrafta, teröristin eşkali ve yüz hatları belirgin olarak görülebiliyor.
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