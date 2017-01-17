Reina katliamcısı kimdir? Nerede yakalandı nasıl kaçtı? Son dakika haberleri

Yılbaşı gecesi eğlence mekanı Reina'ya terörist saldırı gerçekleştiren Abu Muhammed Horasani' kod isimli terörist Abdulkadir Masharipov kimdir, kaç yaşında, nereli? Terörist Abdulkadir Masharipov, Esenyurt'ta Kırgız arkadaşının evinde ele geçirildi. Abdulkadir Masharipov'un yakalanmasıyla çökertilen terör örgütü DEAŞ hücresinin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandığı tespit edildi. Bir üst düzey emniyet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Reina saldırganı yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin saklanmak için siyahi kadınları kullanması da dikkat çekti.

AFGANİSTAN'DA EĞİTİM ALMIŞ VE 4 DİL BİLEN BİR TERÖRİST

İstanbul Valisi Şahin, "O saldırıyı gerçekleştiren faille ilgili o günden bu tarafa İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi ve girift bir çalışma yürüttü ve bu gece Esenyurt ilçesinde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdülkadir Masharipov. Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist." dedi.

2 BİN POLİSİMİZ GÖREV ALDI

Şahin, "Ülkemize 2016 yılında ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor. Bu operasyon yapılırken yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldı, özel ekiplerle birlikte 2 bin polisimiz görev aldı." dedi.

OPERASYONLARDA 50 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valisi Şahin, "Gerçekten polisimiz çok büyük emek sarf etti. Çok dikkatli bir çalışma yürüttü ve bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alındı. Bu arada 168 yabancı da yabancı terörist olma şüphesine binaen gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle birlikte 197 bin ABD doları ele geçirildi. 2 adet tabanca ve şarjörü ele geçirildi." diye konuştu.

Şahin, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"5 adresi dün takip ettiler ve öğleden sonra o 5 adrese yönelik operasyonları artırarak devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi."

DEAŞ ADINA YAPTIĞI NET

Vali Şahin, Ortaköy'deki terör saldırısının DEAŞ adına yapıldığının net olduğunu bildirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, Ortaköy'de bir gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin yakalanmasına ilişkin, 'Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin, her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde başkanlığında gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Reina saldırganına gerçekleştirilen operasyonun detaylarının sorulması üzerine Yıldırım, "Yılbaşı gecesi eğlence mekanına saldırı yapan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan alçak terörist dün yapılan İstanbul polisinin yaptığı operasyonla ele geçirildi. Şu an sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin, her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir" diye konuştu.

SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Konuya ilişkin açıklama yapan terör uzmanı Yesugay Aksakal yaptığı açıklamada 'Bu tip soruşturmalar devam ederken manipülasyonlara dikkat etsinler. Bu olay büyük motivasyon kazandırdı. Sorgular devam ediyor. Arkadaşlarımız bu yaptıkları operasyon bayağı ciddi ve hassas yapılan bir operasyon. Şahıslar sağ olarak ele geçirildi. Şimdi bakacağız muhakkak ki her şey ortaya çıkacaktır. Bu şahıs biyolojik bir savaş makinası. Ele geçirilmesi çok iyi oldu. Lütfen bunu sosyal medyada farklı haberlerle değişik şeylerle manipüle etmeyelim. Bunun altında daha büyük çalışmalar da vardır. Bunun neticesinde sonuca varılacaktır. Devletimiz büyüktür, bu operasyonlarla da yapılmış eylemlerin hepsinin faili çıkacaktır ve yine elde edilen bilgilerle bir çok olay da engellenecektir' dedi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN SİYAHİ KADINLARI KULLANDI

Beşiktaş Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen saldırının faili Abdülgadir Masharipov'un yakalanmasıyla çökertilen terör örgütü DEAŞ hücresinin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından Ortaköy'deki gece kulübü saldırganının yakalanması için yürütülen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan şüpheli Masharipov'un yakalanması için art arda operasyonlar düzenlendi.

Daha önce polisin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyondan son anda kurtulan Masharipov'un yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bin kişilik özel bir ekip kuruldu. Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Masharipov ile 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'inin Kırgız asıllı erkek, 3'ün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin gözaltına alındıkları sitede polisin güvenlik önlemi aldığı ve giriş-çıkışlara izin vermediği görüldü.

Bu arada, Abdülgadir Masharipov'un da mensubu olduğu terör örgütü DEAŞ'ın Özbek yapılanmasına yönelik İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

100 BİN SAAT GÖRÜNTÜDEN UYUYAN HÜCRELER ORTAYA ÇIKTI

Bir üst düzey emniyet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Reina saldırganı yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi. Özel ekip saldırıdan sonra geçen 16 gün boyunca saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık olarak 100 bin saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis ekipleri yaptığı takiple örgüte ait çok sayıda uyuyan hücreyi belirlediği öne sürüldü.

TERÖRİSTİN SALDIRI SONRASI KAÇIŞ ROTASI

TEM ekipleri saldırganın izini İstanbul'a geldiğin günden itibaren detaylı olarak inceledi. Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin saldırıya giderken Zeytinburnu'ndan taksi ile yola çıktığını belirleyen polis, Beşiktaş'ta katliamı gerçekleştirdikten sonra yaralıların arasında dışarı çıktıktan sonra birinci taksiye binerek yaklaşık 300 metre gittikten sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple taksiden indirildiğini tespit etti.

Bir süre yürüyen saldırgan kaçış rotasında ikinci kez taksiye binerek Zincirlikuyu'ya geldiği ve burada da henüz belirlenemeyen bir sebeple tekrar taksiden indiğini belirledi. Saldırıdan kısa süre sonra üçüncü defa taksiye binen saldırgan Zeytinburnu'nda bulunan bir lokantaya geldiği tespit etti. Saldırıdan sonra 2 gün Zeytinburnu'nda kalan saldırganın daha sonra Esenyurt'ta bulunan eve giderek burada uzun süredir kaldığını belirledi.

17 GÜNDÜR ARANIYORDU

Masharipov 1.5 yaşındaki kızı, 4 yaşındaki oğlu ve eşiyle birlikte 2016’nın başında Konya’ya geldiği tespit edildi. Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi 12 Ocak’ta Maltepe’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Yanında olan 1.5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Masharipov’un ise saldırıdan sonra yanına 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı tespit edildi.

EŞİYLE HELALLEŞTİ

Masharipov ailesinin aralık ayının son günlerinde İstanbul Başakşehir’de bir ev kiraladığı, 31 Aralık’ta akşam saatlerinde karısına, “Helalleşelim” diyerek evden ayrıldığı eşinin ifadelerinde yer aldı. DEAŞ’lı terörist katliam sonrasında Zeytinburnu’nda ailesiyle kaldığı eve giderek 4 yaşındaki oğlunu yanına alıp kayıplara karıştı. Teröristin izini süren polisler, Zeytinburnu ve İzmir’de operasyonlar düzenledi, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEBRİK TWEETİ

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.

Çavuşoğlu'nun attığı tweet şöyle:

"Reina saldırganını ele geçiren, başta bakanımız Süleyman Soylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

REİNA SALDIRGANININ YAKALANMASIYLA İLGİLİ ÇARPICI DETAY

Reina saldırganının yakalanmasının ardından önemli bir detay ortaya çıktı. Buna göre, güvenlik güçleri saldırganın Esenyurt'ta olduğunu bir süredir biliyordu.

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre; Reina'yı kana bulayan terörist 3 gün önce Esenyurt'ta terörist arkadaşı Ebu Muhammed kod adlı terörist arkadaşının yanına gitti. Teröristin Esenyurt'taki konumunu belirleyen emniyet güçleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı ve 3 gün boyunca hazırlık yaptı. Ayrıca teröristin bağlantısı olan kişiler tespit edilmeye çalışıldı. Saatlerin 00.15'i gösterdiği anda operasyona başlayan emniyet güçleri, 2 teröristi sağ olarak ele geçirdi. Teröristin son fotoğrafından anlaşıldığına göre; Abdulkadir Masharipov polise direndi ve bu sırada boğuşma oldu.

REİNA SALDIRGANI ABDULKADİR MASHARİPOV İSTANBUL EMNİYETİNDE

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli terörist Abdulkadir Masharipov ile birlikte 5 şüpheli Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ortaköy'de bir gece kulübünde 39 kişiyi katleden teröristi yakalamaya yönelik yoğun bir çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, teröristin kaçış güzergâhlarında bulunan çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve güvenlik kameralarından elde edilen veriler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, teröristin Esenyurt'ta olduğunu tespit etti. Takiplerini yoğunlaştıran polis ekipleri teröristin Esenyurt'a bağlı Haramidere'de bir sitede olduğunu belirledi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında terörist Abdulkadir Masharipov ile birlikte adreste bulunan 1'i Kırgız, 1 Senegalli, 1 Mısırlı ve 1 Somali uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Terörist Abdulkadir Masharipov'un gözaltına alınmamak için özel harekat polislerine direndiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a ait çok sayıda hücreyi çökerttiği öğrenildi.

KADINLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Reina katliamını gerçekleştiren saldırganın yakalandığı operasyonda 3 kadın da gözaltına alındı. Kadınlar sağlık kontrolünden geçirdikten sonra İstanbul emniyetine götürüldü.

Üç kadın şüphelinin sağlık kontrolünde geçirileceği hastanede önlem alındı. Hasta giriş çıkışına izin verilmedi. Bu sırada şüpheliler hastaneye getirildi. Sağlık kontrolünün ardından aynı güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Teröristin yanında oğlunun da bulunduğu iddia edildi.