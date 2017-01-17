Reina katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

Yılbaşı gecesi Reina’da katliam yapan ve 39 kişiyi acımasızca katleden terörist ‘Abu Muhammed Horasani’ kod isimli Abdulkadir Masharipov, İstanbul Esenyurt’ta sağ olarak yakalandı. Büyük gizlilik içinde yürütülen operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Terörist arkadan kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Esenyurt’ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Terörist sağlık kontrolünden sonra Emniyet’e getirildi.

17 GÜNDÜR ARANIYORDU

Masharipov 1.5 yaşındaki kızı, 4 yaşındaki oğlu ve eşiyle birlikte 2016’nın başında Konya’ya geldiği tespit edildi. Özbek asıllı terörist Abdulgadir Masharipov’un eşi 12 Ocak’ta Maltepe’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Yanında olan 1.5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Masharipov’un ise saldırıdan sonra yanına 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı tespit edildi.

EŞİYLE HELALLEŞTİ

Masharipov ailesinin aralık ayının son günlerinde İstanbul Başakşehir’de bir ev kiraladığı, 31 Aralık’ta akşam saatlerinde karısına, “Helalleşelim” diyerek evden ayrıldığı eşinin ifadelerinde yer aldı. DEAŞ’lı terörist katliam sonrasında Zeytinburnu’nda ailesiyle kaldığı eve giderek 4 yaşındaki oğlunu yanına alıp kayıplara karıştı. Teröristin izini süren polisler, Zeytinburnu ve İzmir’de operasyonlar düzenledi, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Teröristin, operasyon sırasında polise direnç gösterdiği belirtiliyor.

Operasyonda Abdülgadir Masharipov ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü.

VALİSİ ŞAHİN VE EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, teröristin yakalanmasıyla ilgili saat 10:30'da açıklama yapacak.

Operasyonun ardından yakalanan Özbek terörist ve Kırgız arkadaşının yerdeki fotoğrafı...

SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ Konuya ilişkin açıklama yapan terör uzmanı Yesugay Aksakal yaptığı açıklamada 'Bu tip soruşturmalar devam ederken manipülasyonlara dikkat etsinler. Bu olay büyük motivasyon kazandırdı. Sorgular devam ediyor. Arkadaşlarımız bu yaptıkları operasyon bayağı ciddi ve hassas yapılan bir operasyon. Şahıslar sağ olarak ele geçirildi. Şimdi bakacağız muhakkak ki her şey ortaya çıkacaktır. Bu şahıs biyolojik bir savaş makinası. Ele geçirilmesi çok iyi oldu. Lütfen bunu sosyal medyada farklı haberlerle değişik şeylerle manipüle etmeyelim. Bunun altında daha büyük çalışmalar da vardır. Bunun neticesinde sonuca varılacaktır. Devletimiz büyüktür, bu operasyonlarla da yapılmış eylemlerin hepsinin faili çıkacaktır ve yine elde edilen bilgilerle birçok olay da engellenecektir' dedi.