Reina saldırganı ile irtibatlı 21 kişinin yargılanmasına başlandı

2017 yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov yakalanmasına yönelik İstanbul'da başlatılan operasyonlar önce Konya'ya kaydırıldı. 2016 Kasım ayında Konya'ya eşi ve 2 çocuğuyla gelen DEAŞ'lı teröristin, kentin Bosna Hersek Mahallesi'nde ev kiralayan Doğu Türkistanlı 3 aileyle ilişki kurduğunu saptayan Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu ailelerin kaldığı adreslere operasyon için düğmeye bastı.

Konya'dan sır olan 3 ailenin izi İzmir'de çıktı

DEAŞ'lı teröristin ilişkili olduğu 3 ailenin kaldığı evlere polis baskın yaptı. Selçuk Üniversitesi'ne yakın olduğu için daha çok üniversiteli gençlerin ev kiraladığı Bosna Hersek Mahallesi'nde 3 ailenin kaldığı stüdyo daireler boş çıktı. Reina katliamından sonra sır olan bu 3 ailenin Konya'dan ayrıldığını belirleyen polis iz sürmeye başladı. DEAŞlı terörist Abdulkadir Masharipov ile bağlantılı olan ailelerin İzmir'de olduğunu saptayan polis, operasyonu buraya kaydırdı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Konya'dan kısa süre önce İzmir'e gelen Doğu Türkistanlı ailelerin Buca ve Bornova'da kaldıkları adresleri saptadı.

21 kişi yakalandı

İzmir polis bu adreslere, 4 Ocak 2017 tarihinde yaptığı operasyonda Doğu Türkistanlı olan, ancak Kırgızistan pasaportu taşıyan 3 aileye mensup 21 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda keskin nişancı tüfeğine ait gece görüş özelliği de bulunan dürbün, palaska gibi askeri malzemeler ile sırt çantaları ele geçirildi. Yine bu kişilere ait pasaport ele geçirildi.

Konya'da birlikte kalmışlar

İstanbul'daki Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalanan 3 aile ile birlikte önce İstanbul'a geldikleri, daha sonra Masharipov ile 3 ailenin DEAŞ'ın İstanbul sorumluları tarafından Konya'ya gönderdikleri ileri sürüldü. Konya'da aynı evde bir süre kaldıktan sonra Abdulkadir Masharipov'un İstanbul'a eylem için giderken 3 ailenin de eylem için İzmir'e geldiği iddia edildi.

Eşyasız evde gizlenmişler, hazır yemek yemişler

Buca'da gözaltına alınan ailenin, apartmanın en üst katında kaldığı, dairenin panjurlarının sürekli kapalı olduğu, sadece birkaç koltuk ile bir yatağın ve tek halının bulunduğu belirlendi. Ailenin gözaltına alınmasının ardından sadece birkaç çocuk malzemesinin geride kaldığı evde, mutfakta yemek yapmak yerine, hazır gıdalar tüketildiği de ortaya çıktı.

İlk kez hakim karşısına çıktılar

Gözaltına alınan; Abdullah Iakhılov, Abdullah Mengibay, Alıaskhab Shaıkhılaev, Amınat Gasanova, Amina Asimu, Büşra Şerkavi, Deerxıatı Tashenfulatı, Halid Hilal, Kemal Kabour, Khaırat Atakhova, Mira Zhamukhametova, Muratli Salimzade, Nematullo Salıev, Osman Nurtai, Oybek Makhanboev, Patımat Khabıbova, Risalet Abdulcabbarov, Shanoza Abdurahimova, Şeyma Miterfi, Zhanar Besbayeva ve Zuhru Mengibay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 DEAŞ'lı hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla, 7.5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. DEAŞ üyesi 21 kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

2 gün boyunca duruşma sürecek

Doğu Türkistanlı sanıklar için Özbekçe, Kırgızca, Uygurca, Tacikçe, Farsça, Arapça ve Rusça bilen 6 tercüman, mahkemede hazır edildi. 11’i kadın 21 sanığın yoklaması yaklaşık 2 saat boyunca sürdü. Sanık çokluğu ve tercüman aracılığıyla sanıkların ifadesi alınacağı için duruşmanın 2 gün boyunca süreceği öğrenildi. Öte yandan sanıkların çoğunun avukatı, atanan CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) avukatları olduğu belirtildi. Duruşmada kadın sanıkların yanında 2’si bebek 6 çocuğun olduğu görüldü